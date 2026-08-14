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Eugen Tomac spune că o majoritate parlamentară va fi „generată de un dialog intens”. „Partidele trebuie să fie mult mai flexibile”

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Eugen Tomac.
Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Eugen Tomac, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că şeful statului va desemna un prim-ministru care să formeze Guvernul „de îndată ce se va contura o majoritate”. Tomac spune că, pentru realizarea acestei majorităţi, este nevoie de „un dialog intens” care trebuie continuat. „Discuţiile trebuie să continue exact prin prisma necesităţii de a reuşi un nou guvern şi pentru asta partidele trebuie să fie mult mai flexibile”, adaugă el.

„De îndată ce se va contura o majoritate care poate debloca acest proces, evident că preşedintele va desemna o persoană pentru formarea Guvernului. (...) Tot ce pot să vă spun este că în momentul de faţă ce este cel mai important este să găsească un consens din partea partidelor pro-europene pentru a vota un nou guvern. De aceea nu voi intra în discuţii legate de nume de persoane, cine este mai potrivit. Avem la ora actuală două propuneri oficiale din partea a două entităţi politice. PSD l-a propus pe domnul Grindeanu, PNL, USR, UDMR pe domnul Sigfried Mureşan. Oricare dintre cele două persoane, dacă ar fi desemnate mâine, nu au venit cel puţin până la această oră cu o majoritate în spate şi de aceea cred că discuţiile trebuie să continue exact prin prisma necesităţii de a reuşi un nou guvern şi pentru asta partidele trebuie să fie mult mai flexibile sau cine va propune acea majoritate pe care urmează să voteze Parlamentul printr-o nouă desemnare. E clar că avem nevoie de acest dialog în următoarea perioadă şi eu sunt optimist că vom găsi o soluţie să depăşim acest moment”, a spus Tomac vineri seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

Întrebat dacă preşedintele ia în continuare în calcul ideea formării unui guvern tehnocrat, după ce liderul PNL Ilie Bolojan a declarat public că ar susţine o astfel de variantă, consilierul lui Nicuşor Dan a răspuns: „Nu pot să spun acest lucru".

El este de părere că trebuie continuat dialogul pentru ca o soluţie să fie generată pentru formarea unui guvern.

„Această soluţie va fi generată de un dialog intens pe care trebuie să-l continuăm pe această dimensiune. Este clar acest lucru, pentru că până acum nu s-a degajat nicio formulă care să ne ducă spre aceasta", a spus Tomac.

Eugen Tomac a arătat că şeful statului nu poate fi „forţat” de nimeni să ia o decizie sau alta.

„Ca să fiu cât se poate de corect şi de clar, preşedintele României nu va fi forţat niciodată de nimeni. Preşedintele României este un om raţional care gândeşte în termeni de stat, cu respect faţă de democraţie şi evident că este preocupat şi repet încă o dată este în dialog constant cu toţi liderii politici tocmai pentru că îşi doreşte în mod clar şi asumat să depăşim acest moment cât mai rapid şi evident că acest lucru se va putea întâmpla atunci când va exista o majoritate care va vota un viitor guvern”, a subliniat Tomac.

„Preşedintele a propus, a făcut două desemnări care nu au convins partidele politice. Eu cred, în momentul de faţă, pentru a depăşi acest moment de blocaj, este nevoie de acest dialog serios şi continuu între preşedinte şi liderii politici pentru a găsi un consens şi un compromis rezonabil pentru a face o desemnare care până la urmă să treacă prin Parlament, nu să ajungem la adâncirea crizei. Nu vrea nimeni nici să rescrie Constituţia, nici să minimalizăm procedurile care există, dar în acelaşi timp preşedintele este un om de stat responsabil, raţional, care nu vrea adâncirea crizei, ci vrea găsirea unei soluţii de compromis care să ne permită să avem un guvern, toate evaluările ne obligă să ieşim din acest blocaj", a adăugat Tomac.

Editor : M.B.

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