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Grindeanu anunță că Parlamentul a găsit bani pentru procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu

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ana maria barbosu arata medalia cucerita
Ana Maria Bărbosu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Concurs controversat

Preşedintele PSD și președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunţat, sâmbătă, că Parlamentul a găsit soluţia prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu

„Ne-am uitat cu toţii la fata aceasta minunată, în august 2024, cu steagul pe umeri, plângând de bucurie. Şi apoi am văzut cum i se ia totul, în câteva ore. Mă bucur că Parlamentul a găsit acum soluţia prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu. Nu luptăm doar pentru o medalie de bronz, ci mai ales pentru dreptate. Este un semnal pe care statul are datoria să-l transmită oricărui român care concurează pentru drapelul tricolor: dacă vi se face o nedreptate, ţara asta stă lângă voi”, a scris Grindeanu pe Facebook.

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La începutul lunii iulie, o sursă de la TAS a dezvăluit că statul român nu are bani pentru procesul medaliei olimpice de bronz.

La 29 ianuarie, Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului privind medalia de bronz câştigată de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

La acea vreme COSR a anunţat că sprijină, la solicitarea FRG, acţiunile juridice internaţionale întreprinse în acest caz.

Concurs controversat

Concursul de la sol, de la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost extrem de controversat. La 5 august 2024, pentru mai puţin de un minut, Ana Maria Bărbosu era câştigătoare a medaliei de bronz. Dar bucuria a fost de scurtă durată.

Rebeca Andrade din Brazilia a câştigat aurul, iar Simone Biles din SUA a fost medaliată cu argint.

Prima în afara podiumului s-a clasat gimnasta Sabrina Voinea, apoi a urmat Jordan Chiles.

Antrenoarea americancei, Cecile Landi, a contestat la finalul probei punctajul acordat sportivei pe care o antrenează. Arbitrii au considerat că deducerea de puncte la un element cunoscut sub numele de tour jete full a fost întemeiată, iar nota lui Jordan Chiles a crescut de la 13.666 la 13.766.

Astfel, sportiva din Statele Unite a urcat pe locul al treilea, iar Ana Bărbosu a căzut pe locul al patrulea.

Şi de atunci a început nebunia: Federaţia Română de Gimnastică a depus memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) şi a fost acceptat, deoarece antrenoarea lui Chiles a depus contestaţia după patru secunde de la închiderea timpului alocat.

Audierile la TAS au durat 8 ore.

Federaţia de Gimnastică a SUA a făcut apel la decizia TAS, însă acesta a fost respins. Astfel Ana Bărbosu a fost considerată ocupanta podiumului la proba de la sol de gimnastică a Jocurilor Olimpice.

Totodată, TAS a menţionat că nu are puterea de a ordona ca o a doua medalie de bronz să fie acordată lui Jordan Chiles, după ce partea română a sprijinit această posibilitate.

Ca urmare a acestei decizii, Sabrina Maneca Voinea încheie competiţia pe locul 4, iar americanca Jordan Chiles ocupă poziţia a cincea.

Medalia Anei Bărbosu a fost prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după 12 ani.

La 16 august 2024, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a primit, la Paris, medalia de bronz cuvenită Anei Bărbosu, medalie atribuită României prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Medalia care a intrat în posesia COSR şi ulterior în posesia Anei Bărbosu nu este fizic aceeaşi medalie pe care a primit-o Jordan Chiles la festivitatea de premiere după finala olimpică de la sol.

Ana Maria Bărbosu a primit medalia la Bucureşti, într-o ceremonie care a avut loc la sediul COSR.

Dar nici Sabrina Voinea nu s-a lăsat mai prejos. Convinsă că merita o medalie, ea a făcut apel la Tribunalul Federal din Elveţia pentru a contesta decizia TAS.

De asemenea, şi Jordan Chiles şi Federaţia Americană au depus un apel la Tribunalul Elveţian.

Între timp, International Testing Agency a anunţat, la 8 mai, pe site-ul oficial, că gimnasta Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu din data de 5 mai. Ea a scris că a fost sancţionată doi ani pentru că nu a fost găsită de trei ori de agenţii antidoping pentru testare.

Editor : I.B.

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