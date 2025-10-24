Live TV

Grindeanu despre candidatura PSD la Primăria Capitalei: Avem destule variante, vom câştiga

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că PSD are mai multe variante pentru candidatura la Primăria Capitalei şi că va câştiga alegerile locale parţiale din 7 decembrie.

„La Găeşti vom câştiga, la Bucureşti vom câştiga, la Consiliul Judeţean Buzău vom câştiga, vă asigur de aceste lucruri. La Caraş, cred că mai avem alegerile, vom câştiga. Eu cred că PSD-ul, odată cu alegerile din 7 decembrie, va reporni, în sensul bun, motoarele, vom propune candidaţi (...) care să beneficieze şi care au încrederea comunităţilor locale. Că până la urmă asta contează când votezi un primar sau un preşedinte de consiliu judeţean, să simţi că este un administrator bun”, a precizat Grindeanu, potrivit Agerpres.

Despre numele persoanei care va candida la Primăria Bucureşti, Grindeanu a spus că PSD are destule variante şi a adăugat că în aceste zile se va decide cine va intra în cursa electorală.

„Vom decide în aceste zile, vom face o şedinţă şi a Biroului Permanent Naţional şi vom face o şedinţă şi cu organizaţia de Bucureşti, acolo avem primari de sectoare, trei. Dintre ei e şi Rareş Hopincă la Sectorul 2, este şi Robert Negoiţă - Sectorul 3, e şi Daniel Băluţă - Sectorul 4, e şi Gabi Firea, este şi Florin Manole, care-i ministru şi preşedinte la (PSD, n.r.) Sectorul 1. Avem destule variante, avem măsurători în lucru, care vor fi gata până la începutul săptămânii viitoare şi vom vota în forurile statutare candidatul. Sau candidata...”, a afirmat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a participat vineri la conferinţa extraordinară a PSD Dâmboviţa, la Târgovişte, după care a susţinut o conferinţă de presă.

Editor : Liviu Cojan

