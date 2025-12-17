Ilie Bolojan, despre votul PSD împotriva Dianei Buzoianu: „E greu să faci echipe când oamenii se porcăiesc între ei”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri într-o emisiune la DigiFm despre scandalul din Coaliție iscat în urma votului pe care l-a dat PSD împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Premierul a punctat că protocolul de funcționare a Coaliției a fost grav încălcat.

Întrebat de către jurnalistul Ion M. Ioniță despre cum este văzut votul pe care l-a dat PSD alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, premierul a criticat alegerea făcută de către aleșii PSD de a se alătura votului populiștilor din Parlament.

„Ce s-a întâmplat ieri sau alaltăieri la Senat n-a fost un lucru bun pentru că a fost încălcare a protocolului Coaliției. Pe de altă parte, atunci când s-a dus la microfon doamna ministru și a dat replici la PSD, cei care aplaudau erau cei din opoziție. Uman e greu sa faci echipe puternice mâine daca astăzi oamenii se porcăiesc între ei , coboară critica la un nivel care nu e de natură de a crea încredere”, a punctat Bolojan.

Premierul a mai adăugat: „Din aceste dispute din Coaliție nu câstigă niciun partid. Când ești pe o funcție de genul ăsta e important sa faci și mai puțin să declari. Sigur, trebuie să faci și declarații dar presupune sa creeze relații umane de natură a funcționa lucrurile. Nu ajută nici ca randamente - și am încercat în aceasta perioada - vă rog să vă gândiți câte critici primesc eu.

Avem două posibilități. Să resetam lucrurile în Coaliție se le reașezăm să vedem ce a mers bine prost și sa mergem mai departe - ipoteza o consider fezabilă dacă suntem responsabili. A doua, să continuăm așa. Azi o moțiune împotriva unui ministru mâine altă moțiune. Poimâine un partid un ministru celuilalt partid în Parlament. Apar invective si degradarea lucrurilor va continua.

Lucrurile vor degenera, devine o problemă de timp, va fi greu că această coaliție să mai funcționeze. Nu e bine pentru România nici pentru partide. Dar nu depinde doar de mine. Am făcut tot posibil, din punct de vedere uman, să evit conflictele. Am preluat critici uneori nemeritate. Acțiuni vedeam aproape zilnic. Dar când ești într-o astfel de Coalitie cu 4 partide, uneori chiar dacă ești criticat, trebuie să ai grijă care e nivelul criticii, altfel rostogolești un bulgare de zăpadă, a concluzionat premierul. ”

