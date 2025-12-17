Live TV

„În România lucrează prea puțini oameni”, susține Ilie Bolojan. „Noi suntem ţara din Europa care suntem pe penultimul loc”

Data actualizării: Data publicării:
illie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Geoge Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, pe ultimul loc, el precizând că în România lucrează prea puţini oameni.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în emisiunea Apropo TV că nu putem să ne gândim la o relansare, dacă nu punem economia pe baze sănătoase.

”Gândiţi-vă că noi suntem ţara din Europa care suntem pe penultimul loc, doar Italia este în spatele nostru, pe ultimul loc, ca pondere din populaţie activă implicată în economie. Deci, în România lucrează prea puţin oameni. Acesta este adevărul. Nu poţi să ai mai multe taxe încasate la bugetul de stat, decât de la cei care lucrează în economie. Ai puţini oameni care lucrează în economie, ai puţine taxe şi impozite. Oricum ar fi. Bun, poţi să le măreşti, dar cât le măreşti? Până la un anumit grad de suportabilitate. Şi atunci, soluţia nu este să măreşti taxele, ci soluţia este să ţi le încasezi pe cele care le-ai stabilit deja, asta e o altă problemă, dar ţine de capitolul bugetar şi măsura de bază este să faci în aşa fel încât să ai mai mulţi oameni în economie”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că este o problemă care ţine de capacitatea companiilor de a-şi recruta forţă de muncă, de competitivitate şi de echitate socială.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan, interviu în direct la Digi FM, de la ora 13:00. Principalele declarații, în format video și livetext pe Digi24.ro
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință a Coaliției, azi, de la ora 15:00: PSD continuă să ceară demiterea Dianei Buzoianu. Ce alte subiecte de dispută sunt pe agendă
ilie bolojan diana buzoianu
AUR și PSD îi cer lui Bolojan să o demită pe ministra Mediului Dianei Buzoianu, după adoptarea moțiunii simple
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Senatul a adoptat moțiunea simplă a AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Nu îmi voi da demisia
bolojan artistii guvern
Consultări la Palatul Victoria pe legea drepturilor de autor. Artiștii resping licențierea individuală propusă de Ministerul Culturii
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de...
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii...
munte zapada
Mai cald în stațiunile montane, decât la câmpie: temperaturi mai mari...
RABLA
AFM a lansat a treia sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice...
Ultimele știri
Vizita lui Nicușor Dan în Marea Britanie, oportunitate pentru a atrage investiții chiar din partea diasporei românești
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e „bine cunoscută, dar deschisă discuțiilor”
Ursula von der Leyen, avertisment înaintea unui summit decisiv: „Pacea de ieri a dispărut. Nu avem timp să ne lăsăm pradă nostalgiei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...