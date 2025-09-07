Ionuț Moşteanu condamnă atacul aerian rusesc împotriva Ucrainei: „Acesta este adevărul chip al regimului Putin”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a condamnat ferm cel mai recent atac lansat de Rusia asupra Ucrainei, descris drept unul dintre cele mai masive de la începutul războiului. Oficialul acuză regimul Putin de crime de război și spune că Moscova nu are nicio intenție de pace, ci vrea să intimideze Europa.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte - clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, a scris ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pe Facebook.

El a subliniat că amploarea atacului arată adevărata față a Kremlinului.

„Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa.”

Ministrul Apărării a adăugat că România condamnă cu fermitate bombardamentele.

„Condamnăm cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”, a scris Moșteanu, publicând și o imagine cu clădirea guvernului ucrainean avariată în urma bombardamentelor.

Editor : Ș.A.