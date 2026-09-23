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Kelemen Hunor, despre Nicuşor Dan: „Omul este absolut imun la presiune. Până la urmă, nu e rău să nu răspundă la toate presiunile”

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Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Kelemen Hunor a declarat că președintele Nicuşor Dan, este „absolut imun la presiune”, fie că e vorba de presiunea timpului sau de presiunea din „bula” celor care l-au susţinut. „Şi până la urmă, nu e rău ca preşedintele să nu răspundă la toate presiunile, că asta ar însemna că schimbi direcţia în fiecare zi”, spune liderul UDMR.

„Eu ce am învăţat în această perioadă şi ce am învăţat când Nicuşor Dan era primarul general şi când era în societatea civilă: omul este absolut imun la presiune. Deci asta ori o învăţăm cu toţii, ori, dacă nu, asta e. Că după aceea greşeşte, nu greşeşte... (...) Şi până la urmă, nu e rău ca preşedintele să nu răspundă la toate presiunile, că asta ar însemna că schimbi direcţia în fiecare zi. A făcut o desemnare, Parlamentul trebuie să decidă ce va face, nu preşedintele. Dacă Parlamentul nu reuşeşte, preşedintele mai face o desemnare şi lasă parlamentul şi liderii să negocieze”, a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, la Euronews România, subliniind că se referă la presiunea „bulei” preşedintelui sau la presiunea timpului, scrie News.ro.

El a subliniat că, la primele două desemnări pentru funcţia de prim-ministru, unii pot da vina pe preşedinte, dar realitatea este că nici partidele nu au formulat nominalizări pentru funcţia de şef al Guvernului.

Kelemen a reafirmat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Am pierdut enorm de mult timp. Oamenii, oriunde mergem, ne întreabă: ce faceţi, nu sunteţi în stare. Deci pentru mine este mult mai important să avem un guvern decât să ne polemizăm şi să aruncăm unii pe alţii vina. (...) Ţara trebuie guvernată şi trebuie un guvern. Şi degeaba tragem de timp, tot acolo vom ajunge la un moment dat. Că va fi guvern politic, guvern minoritar susţinut de alţii, sau un alt guvern minoritar susţinut de ceilalţi, un guvern de specialişti, nu ştiu, dar tot acolo vom ajunge. Că nu se poate. Ceea ce se întâmplă astăzi în România este fără exemplu. Eu mă şi mir că încă mai suntem în picioare, fiindcă nu se poate ceea ce se întâmplă de luni de zile şi aici iarăşi trebuie să fim extrem de corecţi, nu e vina preşedintelui. (...) Aici Parlamentul trebuie să asigure majoritatea pentru Guvern, nu preşedintele”, a subliniat preşedintele UDMR.

Editor : A.P.

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