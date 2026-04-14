Live TV

Kelemen Hunor, despre o conciliere între PNL şi PSD: Până în ultima clipă există speranţă, şansa că se va găsi o soluţie de compromis

Data publicării:
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor. Foto: Digi24

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, vede posibilă o conciliere între PNL-ul condus de Ilie Bolojan şi PSD-ul lui Sorin Grindeanu, el arătând că până în ultima clipă există speranţă şi şansa că se va găsi o soluţie de compromis, fiindcă trebuie să meargă înainte această coaliţie. 

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat la Parlament dacă mai vede posibilă conciliere între PNL-ul condus de Ilie Bolojan şi PSD-ul condus de Sorin Grindeanu. 

„Până în ultima clipă totul este posibil. Vă daţi seama că eu, în 2023, când PSD şi PNL cu Iohannis împreună ne-au scos de la guvernare, eu am stat la masă până în ultima clipă căutând soluţii. Deci, până în ultima clipă există speranţă, şansa că se va găsi o soluţie de compromis, fiindcă trebuie să meargă această coaliţie înainte”, a precizat Kelemen Hunor. 

Liderul UDMR a menţionat că nu a fost contactat de preşedintele Nicuşor Dan pentru o discuţie despre Coaliţie. 

„Eu nu am fost anunţat, am auzit declaraţiile de la Timişoara, dar eu nu am fost contactat, nu am fost invitat, deci nu cunosc programul în acest sens. Dacă va fi, nu va fi, vom vedea. Când ne contactează cineva, răspundem cu da”, a mai spus Kelemen Hunor. 

Liderul UDMR s-a declarat optimist că Nicuşor Dan va reuşi o mediere între partidele din actuala coaliţie, ca să le ţină unite. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

