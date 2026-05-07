Kelemen Hunor, după consultările informale cu Nicușor Dan: „Prima opțiune este refacerea coaliției"

„Un guvern minoritar va avea o viață scurtă”

Refacerea fostei coaliții de guvernare rămâne principala variantă pentru formarea noului Executiv, însă este nevoie de un premier acceptat de toate partidele implicate, a declarat joi președintele UDMR, Kelemen Hunor, după consultările informale de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

Liderul UDMR spune că România nu își permite o perioadă lungă de instabilitate politică și avertizează că problemele legate de deficitul bugetar, credibilitatea externă și fondurile din PNRR trebuie rezolvate rapid.

„Nu sunt soluții miraculoase. Ceea ce am spus și public în aceste zile am spus și domnului președinte. Este o primă discuție informală cu toți liderii din fosta coaliție. Vorbim acum la timpul trecut, dar sigur că în două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern. Se poate forma un Guvern. Nu există că nu se poate până la urmă”, a declarat Kelemen Hunor pentru Știrile Pro TV.

Acesta spune că prima opțiune pentru UDMR este refacerea coaliției destrămate: „Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură. Trebuie găsit acel om, un om care știe să gestioneze crize, crize politice, lipsa de încredere, trebuie gestionată criza guvernamentală. Eu nu cred că România nu are un om care are această capacitate”.

Kelemen Hunor a criticat și modul în care a fost provocată actuala criză politică.

„A fost o aventură politică. Ai dărâmat un guvern fără să pui ceva la loc, fără să ai o soluție, ce să pui în locul acelui guvern”, a spus acesta.

Liderul UDMR spune că o altă variantă posibilă ar fi un guvern minoritar, susținut transparent în Parlament, însă consideră că o astfel de formulă ar avea o durată limitată și ar funcționa sub presiune permanentă.

„Trebuie să fim conștienți. Vrând-nevrând trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Din punctul meu de vedere, un guvern minoritar nu este de dorit, dar se poate accepta. Va avea o viață scurtă, aici putem să fim de acord că nu va avea o viață lungă, dar acum trebuie gestionată situația din țară. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape”, a declarat acesta. 

Pe lângă refacerea fostei coaliții, sunt discutate și alte formule de guvernare, inclusiv un executiv de dreapta format din PNL, USR și UDMR, care ar putea beneficia de susținere parlamentară din partea PSD.

Kelemen Hunor a exclus însă varianta unei majorități construite cu SOS România: „Sunt mai multe variante de dreapta: USR, PNL, PNL, USR, UDMR. Ne putem gândi să mergem în acest an și să închidem toate aceste proiecte care sunt în derulare, dar sigur că va fi o provocare pe termen mai lung”.

„Avem 16 sau 17 zile până când se închide PNRR-ul. Pierdem o grămadă de bani, bani care vor lipsi din trezoreria României și din proiectele de dezvoltare. Pentru acest lucru trebuie să răspundă cineva, fiindcă vorbim de miliarde. Deficitul bugetar trebuie ținut sub control și dacă nu reușim să găsim o soluție, atunci vom fi aruncați în junk și asta este pericolul cel mai mare cu creditorii. Percepția oricum e foarte proastă. Ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă și o Românie în derivă și acest lucru trebuie reparat cât de repede se poate”, a mai spus liderul UDMR.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan este singurul care poate găsi o soluție pentru ieșirea din criză, acesta a subliniat că fără sprijinul partidelor politice nu poate exista o majoritate funcțională. „Fără partide n-are cum să găsească o soluție. Președintele nu e magician. Fără partide, n-are ce soluție să propună”.

