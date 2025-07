„La ce lucrați?” Câți angajați a găsit Bolojan la departamentele de Protocol și de Reziliență Instituțională din Guvern

Premierul Ilie Bolojan a relatat joi seară, la Antena 3, că a găsit la Guvern un departament de Protocol la care lucrează 30 de angajați și a comparat cu departamentul similar de la Președinție, unde sunt doar nouă angajați. El a spus că ar trebui analizată această situație de instituții cu mulți angajați, dând și exemplul departamentului de Reziliență Instituțională de la Guvern: „E greu să explice la ce lucrează”.

Ilie Bolojan a reluat subiectul numărului mare de bugetari în anumite instituții de stat, dând un exemplu pe care l-a găsit la Guvern după ce a preluat funcția de prim-ministru.

„Am constatat că avem o direcţie de protocol care are cred că 30 de oameni. (...) La Palatul Cotroceni câţi sunt la protocol? Nouă. În general, preşedintele României are partea de reprezentare externă, deci are activităţi de protocol mai importante datorită poziţiei în statul român. Totuşi, trebuie văzut - între nouă şi 30, parcă ar trebui făcută o analiză”, a spus premierul joi seară.

El a adăugat că a descoperit, tot la Guvern, și un departament de Reziliență Instituțională, spunând că, deși „sună frumos”, este greu de explicat rolul lui.

„Avem un serviciu de Rezilienţă Instituţională. (...) Cred că sunt vreo, nu ştiu, 12-13 persoane. Domnule, ce aţi făcut? La ce lucraţi? Păi mai lucrăm la aia... Dar e greu să explice la ce lucrează”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a mai spus că la Guvern sunt și oameni care muncesc mult, pregătesc ședințe de guvern, adăugând că acești angajați sunt demotivați să vadă că alții nu fac nimic.

„Şi atunci gândiţi-vă că în clădirea Guvernului sunt oameni la câteva direcţii care lucrează din greu. La Contencios, la pregătirea şedinţelor de guvern, pentru că au de lucru, sunt alergaţi. Credeţi că acei colegi sunt motivaţi când văd că în alte zone unii sunt destul de relaxaţi? (...) Nu e în regulă această chestiune. Şi atunci în toate instituţiile din România, că ne place, că nu ne place, trebuie făcut un calcul în aşa fel încât să calculăm corect personalul, pentru că el nu e plătit cu bani din cer. Orice om în plus înseamnă mai puține trotuare sau o taxă în plus pe care o plătești”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Citește și: Bolojan: Comisia ne-a păsuit, dar pentru că am tot amânat ce am promis, suntem ca în bancul Petrică și lupul - nu te mai crede nimeni

Editor : B.P.