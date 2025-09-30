Legea pregătirii populației pentru război, aproape gata. Care e cea mai importantă prevedere potrivit președintelui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre legea pregătirii populaţiei pentru război, că în foarte puţin timp, această lege va fi transmisă de către Guvern, Parlamentului iar cea mai importantă modificare este introducerea stagiului militar voluntar, plătit de statul român.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre legea pregătirii populaţiei pentru război, că „sunt multe corelări, pentru că legea se referă la tot spectrul pregătirii populaţiei”.

„În foarte puţin timp, această lege va fi transmisă de către guvern, Parlamentului şi domnul ministru al Apărării va face o conferinţă de presă cu toate detaliile asupra legii”, a anunţat preşedintele, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan s-a referit şi la conţinutul legii, arătând că „cea mai importantă modificare a acestei legi este introducerea unui stagiu militar voluntar, plătit de statul român”.

„Statul român va plăti şi ofiţerii care vor face instruirea şi va plăti şi pe tinerii care doresc să facă acest stagiu militar voluntar, de patru luni, astfel încât România să aibă nişte forţe în rezervă pregătite pentru o eventualitate pe care nu ne-o dorim, dar pentru care trebuie să fim pregătiţi şi să o descurajăm şi, ca efect secundar, e posibil ca după aceste patru luni, în condiţii militare, o parte din oamenii ăştia să vrea să se angajeze de adevăratelea la Ministerul Apărării”, a completat şeful statului.

Editor : B.E.