Lia Olguța Vasilescu (PSD) a comentat posibilitatea ca Eugen Tomac să fie desemnat premier, afirmând că liderul PMP este „o persoană cu bun-simț”, dar că orice decizie privind susținerea unui eventual guvern va depinde de programul pe care acesta îl va propune și de conducerea partidului.

Întrebată ce va face PSD în situația în care șeful statului nu va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că o astfel de variantă nu este posibilă din punct de vedere constituțional.

„Nu se poate să nu facă o desemnare, nu se poate pentru că se termină interimatul de 45 de zile și trebuie făcută o desemnare care va putea să treacă prin Parlamentul României sau nu, și să urmeze o a doua desemnare. Dacă nici a doua desemnare nu trece, atunci vom ajunge la alegeri anticipate”, a declarat vicepreședinta PSD.

Lia Olguța Vasilescu a evitat să ofere un răspuns categoric în privința votului din Parlament pentru o eventuală validare a lui Eugen Tomac ca premier, nume vehiculat pe surse ca posibilă propunere a președintelui Nicușor Dan, însă a avut cuvinte de apreciere la adresa acestuia.

„Nu știu cu ce program va veni. Eugen Tomac, în principiu, este o persoană cu bun-simț, dar va trebui să vedem și ce-și propune Eugen Tomac să facă”, a spus Vasilescu.

Referitor la posibilitatea ca PSD să participe la un eventual cabinet condus de Tomac și să nominalizeze miniștri, edilul Craiovei a precizat că o astfel de decizie aparține conducerii partidului. „Este o decizie, încă o dată, pe care o va lua Partidul Social Democrat”, a afirmat ea.

Lia Olguța Vasilescu a respins totodată criticile privind lipsa de asumare a PSD în actualul context politic și a susținut că actuala formulă guvernamentală nu mai avea legitimitatea de a continua.

„Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat într-un an de zile, că s-a dublat inflația, că a scăzut consumul cu 10%, că datoria publică a crescut cu 125 de miliarde, este clar că acest guvern, așa cum a fost el condus, nu avea de ce să mai rămână”, a declarat primarul social-democrat.

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Editor : M.I.