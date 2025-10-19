Ludovic Orban: Jocul la ofsaid al PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României

Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că Guvernul trebuie să adopte cât mai rapid unele acte normative care prevăd reduceri de cheltuieli, el arătând că pe baza reducerilor prevăzute prin astfel de acte normative trebuie realizată legea bugetului de stat pe anul viitor. „Jocul la ofsaid practicat de PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României”, spune Ludovic Orban în acest context.

„Am atras atenţia public: România va fi judecată după legea bugetului de stat pe 2026, care va fi adoptată de Parlament până la sfârşitul anului. Până la adoptarea legii bugetului de stat, trebuie adoptate toate legile sau reglementările care să fundamenteze legea bugetului, adică trebuie făcute inclusiv reducerile de cheltuieli, atât în administraţia centrală cât şi în administraţia locală.

Dacă nu se adoptă într-un termen cât se poate de scurt, într-un termen rezonabil, în maxim o lună de zile, actele normative, nu o să ai un fundament pentru legea bugetului şi nu o să poţi să faci o lege a bugetului de stat şi o lege a bugetului asigurărilor sociale de stat realistă, care să convingă partenerii că, într-adevăr, putem să reducem deficitul la 6% cu cât ne-am angajat. O reducere a deficitului cu 2,4% raportat la produsul intern brut e o reducere care presupune măsuri foarte corecte. Aici, jocul la ofsaid practicat de PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României, or lucrurile nu pot să se ducă foarte mult în direcţia asta”, a afirmat Ludovic Orban duminică seară, la B1 Tv, conform News.ro.

Acesta aminteşte că preşedintele Nicuşor Dan a anunţat public că îşi doreşte stabilitate politică, îşi doreşte ca premierul Ilie Bolojan să fie susţinut, să rămână în funcţie şi să ia acele măsuri care sunt absolut necesare pentru a readuce România în stare de echilibru.

Orban remarcă faptul că, în coaliţia de guvernare „există o raţionalitate” şi unele măsuri au fost adoptate.

„Până la urmă, dacă eşuează această coaliţie, fiecare partid din coaliţie va pierde şi cel mai rău e că va pierde România. În momentul de faţă nu există o altă soluţie politică care să beneficieze de încredere la nivel internaţional şi care, în acelaşi timp, poate să ia măsurile necesare”, adaugă fostul prim-ministru.

