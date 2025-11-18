Ludovic Orban a explicat, marți, de ce l-a eliberat Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. El nu are să își reproșeze nimic în relația cu președintele României și nu îi poarcă pică acestuia. Liderul partidului Forța Dreptei a precizat că motivul eliberării din funcție ar fi fost că o declarație în care a spus că imaginea șefului statului este folosită abuziv în campania pentru alegerile la Primăria Capitalei. Orban a adăugat că este dispus să continue colaborarea cu Nicușor Dan, dacă acesta va dori.

„Am fost printre primii oameni din viața publică care i-au susținut candidatura la funcția de președinte al României. Nu, eu am cerut să intru în echipa președintelui Nicușor Dan, ci a fost invitația domnului președinte Nicușor Dan de a face parte din echipa domniei sale. Nu am acceptat ușor: Am cumpănit această decizie și, până la urmă, am acceptat în speranța că pot să fiu util pentru o bună funcționare a instituției prezidențiale, că pot să-mi folosesc experiența, cunoștințele și expertiza în variate domenii pentru a-mi aduce o contribuție la o acțiune prezidențială benefică României. Și, de asemenea, am acceptat să intru în echipa domnului președinte Nicușor Dan și pentru faptul că m-am simțit obligat să facă acest lucru ca urmare a susținerii pe care am acordat-o în fața cetățenilor români”, a explicat Ludovic Orban, într-o conferință de presă susținută, marți la sediul partidului Forța Dreptei.

El a mai spus că și-a desfășurat activitatea timp de o lună jumate „încercând să pun la dispoziția președintelui și instituției prezidențiale tot ceea ce știu, toată experiența mea, toată expertiza pe care o am și, evident, toate bunele intenții”.

„Am dat dovadă de loialitate. Timp de o lună jumate nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele României. Timp de o lună jumate, președintele României nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a făcut niciun reproș cu privire la activitatea mea sau cu privire la declarațiile publice pe care le-am avut de-a lungul acestei luni și jumătate. Am încercat să contribuie, alături de președintele României și de echipa domnului președinte, la o dinamizare a activității prezidențiale, la o implicare a instituției prezidențiale benefică pentru buna funcționare a statului român”, a mai spus Orban.

„Să nu încercăm să coafăm o realitate”

Ludovic Orban a mai explicat că despărțirea vine din inițiativa președintelui României.

„Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului președinte Nicușor Dan. într-un fel, această decizie a președintelui, pentru că vreau să fac această precizare, despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate. După o singură discuție pe care am avut-o, ca să spun așa, într-o oarecare nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

Aș vrea să spun că nu sunt de ieri, de astăzi, în colaborare cu președintele Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan mă cunoaște foarte bine și chiar în discuția pe care am avut-o i-am spus că această declarație pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii președintelui și pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversarii politice”, a completat el

Acesta a mai spus că nu regretă această declarație.

„Dacă m-ar fi întrebat cineva același lucru după discuția cu președintele României, aș fi spus același lucru. Eu nu pot să cred că după colaborarea noastră, în care dați-mi voie să spun lucrul ăsta, în relația dintre mine și președintele României, eu nu am nicio datorie față de președintele României. Cred că mai degrabă președintele României ar fi avut o datorie față de mine. Să folosești ca motiv de despărțire o astfel de declarație mi se pare cam puțin”, a adăugat Orban.

„Mi se pare un fleac această declarație făcută în apărare imaginii lui Nicușor Dan”

El a subliniat că președintele României conduce Administrația Prezidențială și are dreptul să aibă în echipa sa pe cine dorește.

„Pe de altă parte, dați-mi voie să spun că cel care conduce Administrația Prezidențială este președintele României. Președintele României are dreptul să-și aleagă echipa, are dreptul să aducă în echipă consilier prezidențial sau să elibereze din funcție consilier prezidențial cu care consideră că nu poate să colaboreze. Personal, înțeleg decizia președintelui. Sigur că m-aș fi bucurat să înțeleg poate alte motive care au stat la baza deciziei, pentru că, repet, mi se pare un fleac această declarație făcută încă o dată, reprezentând instituția prezidențială, în apărarea imaginii președintelui Nicușor Dan”, a mai explicat Ludovic Orban.

El a subliniat că nu a manifestat public nicio susținere pentru oricare dintre candidații la funcția de primar general.

„Eu nu am manifestat public nicio preferință pentru niciun candidat la Primăria Capitalei. Dimpotrivă, poziția mea a fost poziția de neimplicare Administrației Prezidențiale în această cursă pentru Primăria Capitalei. Cred că a fost poziția corectă și care a fost și susținută de președintele Nicușor Dan în diferite date”, a punctat Orban.

„PSD l-a transformat pe premier într-un sac de box”

El a mai precizat că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea unor decizii în coaliția de guvernare.

„În privința altor declarații, nu aveam cum să nu critic PSD pentru blocarea deciziilor din coaliția de guvernare în care s-a întârziat cu cel puțin o lună de zile decizia de restructurare a administrației. Nu aveam cum să nu critic PSD pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, care este premierul pe care l-au susținut și pe care l-au desemnat pe baza unui acord al coaliției, l-au transformat pe premierul României în sac de box și au început să câștige capital electoral încercând să mimeze faptul că sunt în opoziție față de Ilie Bolozan. Nu aveam cum să nu critic decizia celor patru judecători PSD de la Curtea Constituțională care au blocat reforma pensiilor magistraților.

Nu aveam cum să nu vorbesc public de posibilitatea de a ajunge la un moment dat la o revizuire a Constituție astfel încât să desființăm pensiile speciale, ca posibilă soluție de a atinge acest obiectiv care este dorit de atât de mulți oameni”, a explicat Orban.

„Nu m-am simțit confortabil în croiala strâmtă a costumației prezidențiale”

Orban a mai spus că va continua colaborarea cu Nicușor Dan, cum va dori președintele.

„Voi continua colaborarea cu Nicușor Dan. Eu chiar mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să voteze cu Nicușor Dan, ca mandatul președintelui Nicușor Dan să fie un mandat în care să poată să răspundă așteptărilor celor care i-au acordat votul în cu mic cu mare, ca o salvare pentru România. Voi continua să consiliez, să-i dau sfaturi, sigur, așa cum va dori domnia sa. Dacă va dori, în discuții tete a tete, dacă nu, o voi face public, pentru că acesta a fost felul meu de-a lungul carierei de a spune public ceea ce gândesc, ceea ce cred că este bine pentru România.

Nu în ultimul rând, trebuie să spun un lucru că multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui. Nu-i port pică președintelui. Într-un fel, trebuie să recunosc că mă simt eliberat. Sunt un om care nu m-am simțit foarte confortabil în croiala strâmtă a costumației prezidențiale pentru că sunt un om care am spus întotdeauna ce gândesc și de multe ori am spus lucruri incomode pentru puternicii zilei, asumându-mi riscuri personale atunci când am considerat că este necesar să spună lucrurile respective”, a conchis Ludovic Orban.

Editor : Ana Petrescu