Ludovic Orban ar urma să fie revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan, potrivit unor surse politice citate de Digi24.

Din octombrie 2025, Ludovic Orban exercită funcția de Consilier Prezidențial pentru Politică Internă în cadrul Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan ar fi fost supărat de declarația lui Ludovic Orban, care criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie, au declarat sursele.

În această perioadă, Orban a avut declarații critice la adresa PSD, partid din Coaliție, și la adresa magistraților pe subiectul pensiilor speciale.

A afirmat, în urmă cu două săptămâni, că liderii PSD „au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog” a preşedintelui Nicuşor Dan. El a atras atenţia că, dacă şefii din PSD consideră că pot „să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”.

Ludovic Orban a condus Partidul Național Liberal în perioada 2017-2021, când a pierdut alegerile pentru un nou mandat la șefia partidului. Ulterior, acesta a fost dat afară din PNL, pe fondul criticilor aduse formațiunii și lui Klaus Iohannis. Orban a criticat în special alăturarea PNL-PSD la guvernare. În decembrie 2021 acesta a pus bazele unui nou partid - Forța Dreptei, formațiune care s-a aliat pentru alegerile din 2024 cu USR și PMP. Ludovic Orban a fost premier în perioada 2019-2020 și președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021.

