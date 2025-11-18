Ludovic Orban a condus Partidul Național Liberal în perioada 2017-2021, când a pierdut alegerile pentru un nou mandat la șefia partidului. Ulterior, acesta a fost dat afară din PNL, pe fondul criticilor aduse formațiunii și lui Klaus Iohannis. Orban a criticat în special alăturarea PNL-PSD la guvernare. În decembrie 2021 acesta a pus bazele unui nou partid - Forța Dreptei, formațiune care s-a aliat pentru alegerile din 2024 cu USR și PMP. Ludovic Orban a fost premier în perioada 2019-2020 și președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021.