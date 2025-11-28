Live TV

Mandatul primarului Traian Simionca, acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui, a fost suspendat

Data publicării:
primar in calduri
Imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Sursa: Bistriteanul.ro

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, a emis ordinul prin care a fost suspendat mandatul primarului din comuna Livezile, aflat în arest la domiciliu şi urmărit penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.

Cioarbă a confirmat vineri, emiterea acestui ordin, în baza căruia atribuţiile primarului au fost preluate de viceprimar, precizând că se aşteaptă, totodată, soluţionarea contestaţiilor depuse la decizia privind arestul la domiciliu, relatează Agerpres.

Atât primarul din Livezile, Traian Simionca, cât şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa au depus contestaţii la decizia luată marţi seara de Judecătoria Bistriţa, prin care edilul a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Instanţa a respins propunerea de luare a măsurii arestului preventiv formulată de procurori.

„Respinge ca neîntemeiată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpatul S.T. În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală şi art. 221 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu (...), pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 25.11.2025 şi până la data de 24.12.2025, inclusiv", se arată în soluţia comunicată de Judecătoria Bistriţa.

De asemenea, judecătorul a dispus ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Traian Simionca (56 de ani) a fost reţinut, luni, pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor efectuate de poliţişti la sediul Primăriei comunei Livezile şi la domiciliile unor persoane fizice.

Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis la data de 5 noiembrie, după apariţia în spaţiul public a unor fotografii cu primarul şi o angajată aflaţi în ipostaze indecente în biroul edilului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
diana buzoianu la digi24
2
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
3
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
kim jong un 2
4
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
Scandal de proporții! O țară calificată la Mondial a anunțat că boicotează tragerea la sorți din SUA
Digi Sport
Scandal de proporții! O țară calificată la Mondial a anunțat că boicotează tragerea la sorți din SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
primar in calduri
Traian Simionca, primarul acuzat că a agresat sexual o angajată la locul de muncă, plasat în arest la domiciliu
Imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său.
Traian Simionca, primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui, a fost reținut. Reacția PSD
wc toaleta publica bucuresti
Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă ecologică la preţ de apartament. Primarul: „orice lucru ieftin, la un moment dat devine scump”
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se luptă să devină al 17-lea primar al Bucureștiului
arma pusca politia romana
Doi bărbați, reținuți pentru contrabandă cu arme. MAI: „Sezonul cadourilor e frumos, dar surprizele din colete devin tot mai creative”
Recomandările redacţiei
sedinta guvern
Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Adoptarea proiectului privind...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cine va fi ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț...
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ce CV are ministrul care îl înlocuiește temporar pe Ionuț Moșteanu la...
Dominic Fritz
Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Ionuț Moșteanu și-a dat...
Ultimele știri
Alexandru Dimitriu, vehiculat pentru funcția de ministru al Apărării: „Nu există o listă cu propuneri în partid”
Mai multe autorizații de construire în 2025, dar proiecte mai mici. Expert: „Nu înseamnă o revenire completă a pieței”
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu...
Fanatik.ro
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
Adevărul
Tehnologia cu microunde de mare putere, considerată „Sfântul Graal” al interceptorilor de drone
Playtech
De ce trebuie să folosești carne rece când faci cârnați. Trucul pe care îl folosesc gospodarii
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mărturisirea lui Hugh Grant l-a șocat pe Justice Smith. „Am întrebat-o pe Rosamund Pike: Crezi că a fost...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...