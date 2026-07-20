Manifestul Platformei Conservatoare din PNL: ce-și propun liberalii anti-Bolojan

Manifestul Platformei Conservatoare susține că PNL traversează un moment de răscruce, se află în faţa unui risc real de îndepărtare de tradiţia sa liberal-conservatoare şi de diluare a identităţii sale doctrinare. Platforma îşi propune să fie locul în care orice membru PNL să poată susţine idei, inclusiv critice faţă de conducerea partidului, fără teama stigmatizării sau a excluderii şi să readucă în partid cultura dialogului, eleganţa dezbaterii şi respectul reciproc cultivate de lideri precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Theodor Stolojan, Călin Popescu Tăriceanu şi Crin Antonescu. Nu ne propunem să dezbinăm partidul, ci să contribuim la întărirea lui prin dezbatere, se mai arată în document.

Platforma Conservatoare din interiorul PNL şi-a prezentat Manifestul, pe pagina oficială de Facebook.



„Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică şi doctrinară în interiorul Partidului Naţional Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei româneşti. Ea nu este o facţiune politică şi nu urmăreşte constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spaţiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democraţia internă şi identitatea istorică a partidului”, se arată în manifest.



Potrivit documentului, „Statutul PNL nu permite organizarea unor facţiuni interne şi tocmai de aceea, Platforma Conservatoare îşi propune să fie un cadru de dezbatere şi reflecţie, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare”.



„Credem că PNL traversează un moment de răscruce. Partidul se află în faţa unui risc real de îndepărtare de tradiţia sa liberal-conservatoare şi de diluare a identităţii sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranţă faţă de opiniile diferite şi marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viaţa internă a partidului, ci şi capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta”, subliniază manifestul Platformei.



Platforma Conservatoare îşi propune să fie locul în care orice membru PNL să poată susţine idei, inclusiv critice faţă de conducerea partidului, fără teama stigmatizării sau a excluderii.



„Democraţia internă nu înseamnă unanimitate, ci respect pentru pluralism, competiţia ideilor şi libertatea de opinie. Deasupra interesului partidului rămâne întotdeauna interesul României. Partidele politice sunt instrumente ale democraţiei, nu scopuri în sine. Numai în regimurile totalitare partidul devine un scop în sine; într-o democraţie, el există pentru a servi binele comun. În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri făcute în interesul ţării. Formarea unui guvern stabil, apărarea orientării euroatlantice şi redresarea economică trebuie să prevaleze asupra calculelor de partid sau a ambiţiilor personale”, precizează documentul.



Platforma Conservatoare îşi propune să contribuie la reconectarea PNL cu valorile sale istorice: libertatea, meritocraţia, responsabilitatea, patriotismul democratic, economia de piaţă şi respectul pentru identitatea naţională. Totodată, îşi propune să readucă în partid cultura dialogului, eleganţa dezbaterii şi respectul reciproc cultivate de lideri precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Theodor Stolojan, Călin Popescu Tăriceanu şi Crin Antonescu.



„Nu ne propunem să dezbinăm partidul, ci să contribuim la întărirea lui prin dezbatere, competenţă şi fidelitate faţă de principiile care au făcut din PNL principalul partid al dreptei româneşti”, se arată în document.



Platforma Conservatoare se adresează tuturor membrilor PNL care cred că partidul trebuie să rămână fidel identităţii sale istorice şi doctrinare.



„Credem într-un PNL întemeiat pe libertate, economie de piaţă, proprietate privată, democraţie internă, meritocraţie şi respect pentru valorile naţionale. Suntem un partid naţional-liberal şi, pe această temelie, un partid profund european, euroatlantic şi occidental. Ataşamentul faţă de Uniunea Europeană şi NATO nu este incompatibil cu apărarea identităţii naţionale; dimpotrivă, se sprijină pe aceasta. În mod special, considerăm că Parteneriatul Strategic cu SUA conţine premisele vitale pentru transformarea României într-o economie solidă şi rezilientă. Cetăţenii noştri nu trebuie să fie aruncaţi în riscul sărăciei la fiecare undă de şoc generată de dinamica geopolitică internaţională”, menţionează manifestul.



„Dorim ca PNL să promoveze politici autentice de dreapta, nu doar să se declare un partid de dreapta. Credem că identitatea doctrinară nu poate fi negociată şi nici sacrificată în funcţie de conjuncturile politice”, precizează manifestul Platformei.



Potrivit Platformei, în ultimii ani, tot mai mulţi membri ai partidului au constatat o îndepărtare de la aceste valori.



„Congresul din 2025 a adoptat documentul „Modernizare cu rădăcini”, însă numeroase decizii ulterioare au marcat o desprindere de rădăcinile doctrinare ale PNL. Promovarea unor persoane provenite din zona neoprogresistă, marginalizarea unor membri cu experienţă şi cultivarea unei imagini de inferioritate faţă de alte formaţiuni politice au contribuit la această evoluţie. PNL nu este inferior niciunui partid din România. Are cea mai bogată tradiţie politică, a dat României oameni de stat, reforme şi proiecte majore şi nu trebuie să îşi piardă încrederea în propriile valori şi în propria identitate. Suntem deschişi primirii unor noi membri şi promovării unor oameni valoroşi, indiferent dacă provin din afara partidului. Dar aceştia trebuie să împărtăşească sincer valorile PNL şi să contribuie la consolidarea identităţii sale, nu la transformarea partidului într-o formaţiune lipsită de repere doctrinare”, arată Platforma Conservatoare.



În manifest se precizează că Platforma Conservatoare nu s-a născut din opoziţie, ci din convingerea că Partidul Naţional Liberal trebuie să rămână fidel identităţii sale.



„Nu propunem o ruptură, ci o întoarcere la principiile care au făcut din PNL marele partid istoric al dreptei româneşti. Credem că un partid care îşi pierde identitatea îşi pierde şi forţa. În schimb, un partid care îşi respectă valorile poate evolua, poate câştiga încrederea oamenilor şi poate conduce România. Platforma Conservatoare este deschisă tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, în democraţia internă, în competiţia ideilor şi în forţa valorilor liberal-conservatoare. Credem într-un PNL care îşi respectă istoria, îşi asumă prezentul şi are curajul să construiască viitorul fără să renunţe la identitatea sa”, arată manifestul.



„PNL nu are nevoie de o nouă identitate. Are nevoie de curajul de a rămâne el însuşi. Acesta este sensul Platformei Conservatoare”, se mai afirmă în document.

Editor : B.E.