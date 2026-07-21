PNL a pierdut și la Curtea de Apel București: Decizia care a dus la convocarea Congresului rămâne suspendată temporar

Curtea de Apel București a respins apelul depus de Partidul Național Liberal (prin intermediul președintelui Ilie Bolojan) împotriva deciziei prin care a fost suspendată provizoriu hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar de pe 21 iunie.

Astfel, decizia de a suspenda temporar hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar din 21 iunie rămâne definitivă și nu mai poate fi atacată.

„Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 21.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, potrivit deciziei Curții de Apel București.

Următorul pas în acest context va fi procesul de fond pe tema hotărârii care a stat la baza convocării Congresului.

Urmează să fie judecat un alt apel, depus de PNL (prin Ilie Bolojan) în cazul deciziei care a suspendat temporar toate hotărârile adoptate de PNL în timpul Congresului din 21 iunie.

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Printre liberalii care au reclamat în instanță deciziile partidului de a convoca congresul din 21 iunie, dar și hotărârile adoptate la acel congres, se numără Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Monica Anisie, Lucian Bode sau Hubert Thuma.

Editor : M.G.