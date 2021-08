Marcel Ciolacu: Solicit preşedintelui Klaus Iohannis să îi ceară urgent demisia lui Florin Cîțu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri preşedintelui Klaus Iohannis să îi ceară „urgent” demisia premierului Florin Cîţu, pentru că legile în vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnaţi penal.

„După ore bune în care speram la o #RomâniaNormală în politică şi la o retragere a premierului Florin Cîţu, solicit preşedintelui Klaus Iohannis să îi ceară urgent demisia şefului Executivului! O #RomâniaNormală nu poate fi construită cu un premier penal, chiar dacă este girat de Palatul Cotroceni”, a scris Ciolacu pe Facebook.

El a adăugat că PSD solicită respectarea legilor în vigoare care interzic numirea ca ministru a celor condamnaţi penal.

„Vorbim, domnule preşedinte şi dle Cîţu, de aceleaşi legi care au încheiat şi alte aspiraţii politice pentru fotoliul de la Palatul Victoria! Românii aşteaptă un semn de maturitate politică! Nu doar: Wow, şoc, explicaţii incomplete şi scuze... de adolescent întârziat! Atât am auzit astăzi de la premierul Florin Cîţu despre faptul că a stat 2 zile în închisoare”, a menţionat acesta.

Cîțu: „Am făcut o greşeală acum 20 de ani”

Premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că în urmă cu 20 de ani a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, afirmând că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an.

Cîţu a fost întrebat, la finalul şedinţei de guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost „închis” două zile pentru că ar fi condus „sub influenţa drogurilor sau a alcoolului”.

„Da, acum 20 de ani a fost vorba de un DUI (driving under the influence), este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan