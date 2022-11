Marian Neacșu spune că nu vrea să fie șeful ANRE: „Cel puţin nu în mandatul următor”

Secretarul general al Guvernului, Marian Neacşu, a precizat vineri că nu va prelua de anul viitor conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie şi că prelungirea actualelor mandate de la ANRE cu şase luni a fost făcută doar pentru gestionarea problemelor din energie în aceeaşi echipă.

Neacşu a fost întrebat, vineri, la finalul şedinţei de Guvern, dacă ar accepta de anul viitor să fie preşedintele ANRE.

„Nu. Am spus-o foarte clar de la bun început. Nu ştiu dacă a fost o speculaţie de presă sau o speculaţie politică, nu am înţeles foarte bine. Nu am avut în intenţie. Recunosc că împreună cu domnul ministru am fost unul dintre promotorii ordonanţei prin care am prelungit mandatele actuale cu şase luni din considerente ca în aceeaşi echipă să putem să gestionăm această problemă, nu din altele. Nu era vorba de prezervarea unei poziţii sau altceva. Aşteptăm să vedem ce se va întâmpla după ce domnul Ciolacu va prelua conducerea Guvernului şi în mod cert nu la ANRE voi merge. Sau cel puţin nu în mandatul următor”, a declarat Marian Neacşu.

Guvernul a prelungit în luna octombrie prin ordonanță de urgență pentru o perioadă de şase luni mandatele Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care expirau la data de 23 octombrie 2022.

