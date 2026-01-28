Live TV

Șase persoane acuzate că spionau pentru Iran au fost reținute în Turcia. Ce dovezi au găsit anchetatorii

Data publicării:
turcia
Forțele de securitate au desfășurat percheziții simultane în cinci provincii, inclusiv în Istanbul și Ankara. Sursa foto: X

Autoritățile din Turcia au reținut șase persoane suspectate că ar fi spionat pentru Gardienii Revoluției Islamice din Iran, monitorizând obiective militare și alte situri strategice din întreaga țară, a relatat miercuri presa locală.

Forțele de securitate au desfășurat percheziții simultane în cinci provincii, inclusiv în Istanbul și Ankara, în urma unei anchete comune a departamentului antiterorism și a agenției de informații a Turciei, a transmis televiziunea publică TRT, potrivit Euronews.

Suspecții, printre care se află și un cetățean iranian, ar fi desfășurat activități de recunoaștere și supraveghere în jurul bazei aeriene Incirlik din provincia sudică Adana, unde sunt staționate trupe americane, a precizat postul de televiziune.

Grupul este acuzat că a transmis informații de natură militară și logistică către agenți ai serviciilor de informații iraniene, potrivit TRT.

Anchetatorii ar fi descoperit, de asemenea, dovezi potrivit cărora suspecții monitorizau transporturile de drone prin Turcia, destinate utilizării în alte țări. Ambasada Iranului la Ankara nu a comentat până în prezent arestările.

Reținerile au avut loc într-un context de tensiuni regionale accentuate, pe fondul temerilor privind un posibil atac militar al Statelor Unite asupra Iranului. Oficiali ai guvernului turc au avertizat împotriva unei intervenții străine în Iranul vecin, afirmând că orice operațiune militară ar putea duce la „instabilitate” și ar putea declanșa un „aflux de refugiați”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că „o flotă imensă” se îndreaptă spre Iran, avertizând Teheranul că ar trebui să negocieze.

„Se deplasează rapid, cu mare forță, entuziasm și determinare”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare despre misiune. „Sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor și va încheia un acord corect și echitabil, fără arme nucleare, unul bun pentru toate părțile”.

Washingtonul a trimis în regiune portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare echipate cu rachete ghidate, care pot fi folosite pentru lansarea de atacuri de pe mare.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
accident lugojel E70
4
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
5
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se scurge. Următorul atac va fi mult mai rău!”
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul neagă negocierile cu SUA invocate de Donald Trump. „Nu pot avea loc în condiţii de ameninţare”
avion militar sua in zbor
SUA anunţă un exerciţiu militar aerian în Orientul Mijlociu. Iranul spune că poate bloca Strâmtoarea Ormuz dacă este atacat
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul ameninţă cu „consecinţe distrugătoare” dacă UE desemnează Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă
The old entrance of the Central Intelligence Agency Headquarters displaying the seal of the CIA on the floor
Cum încearcă CIA să stabileacă o prezenţă permanentă a SUA în Venezuela
Recomandările redacţiei
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului...
avocata adriana georgescu selfie
O membră PNL Sector 1 și un fals general SIE, prinși în flagrant cu...
cristian andrei incatusat si flancat de politisti
Psihoterapeutul Cristian Andrei, adus în cătușe la audieri. Acuzații...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Ultimele știri
Merz susține că înțelegerea comercială UE-SUA poate fi ratificat. Solicitare către Bruxelles privind acordul cu Mercosur
Un ministru din Malaysia, ironizat după ce a afirmat că stresul la locul de muncă poate transforma oamenii în homosexuali
„Cel mai important lucru este se ne reînarmăm”. Franţa, Groenlanda şi Danemarca fac apel la o „trezire strategică a Europei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă...
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul microbuzului cu secunde înainte de impactul cu TIR-ul, un...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN