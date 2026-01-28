Șase persoane acuzate că spionau pentru Iran au fost reținute în Turcia. Ce dovezi au găsit anchetatorii

Autoritățile din Turcia au reținut șase persoane suspectate că ar fi spionat pentru Gardienii Revoluției Islamice din Iran, monitorizând obiective militare și alte situri strategice din întreaga țară, a relatat miercuri presa locală.

Forțele de securitate au desfășurat percheziții simultane în cinci provincii, inclusiv în Istanbul și Ankara, în urma unei anchete comune a departamentului antiterorism și a agenției de informații a Turciei, a transmis televiziunea publică TRT, potrivit Euronews.

Suspecții, printre care se află și un cetățean iranian, ar fi desfășurat activități de recunoaștere și supraveghere în jurul bazei aeriene Incirlik din provincia sudică Adana, unde sunt staționate trupe americane, a precizat postul de televiziune.

Grupul este acuzat că a transmis informații de natură militară și logistică către agenți ai serviciilor de informații iraniene, potrivit TRT.

Anchetatorii ar fi descoperit, de asemenea, dovezi potrivit cărora suspecții monitorizau transporturile de drone prin Turcia, destinate utilizării în alte țări. Ambasada Iranului la Ankara nu a comentat până în prezent arestările.

Reținerile au avut loc într-un context de tensiuni regionale accentuate, pe fondul temerilor privind un posibil atac militar al Statelor Unite asupra Iranului. Oficiali ai guvernului turc au avertizat împotriva unei intervenții străine în Iranul vecin, afirmând că orice operațiune militară ar putea duce la „instabilitate” și ar putea declanșa un „aflux de refugiați”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că „o flotă imensă” se îndreaptă spre Iran, avertizând Teheranul că ar trebui să negocieze.

„Se deplasează rapid, cu mare forță, entuziasm și determinare”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare despre misiune. „Sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor și va încheia un acord corect și echitabil, fără arme nucleare, unul bun pentru toate părțile”.

Washingtonul a trimis în regiune portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare echipate cu rachete ghidate, care pot fi folosite pentru lansarea de atacuri de pe mare.

