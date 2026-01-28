Merz susține că înțelegerea comercială UE-SUA poate fi ratificată. Solicitare către Bruxelles privind acordul cu Mercosur

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a retras ameninţarea cu noi taxe vamale împotriva europenilor, este posibil să se avanseze către ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA, dar l-a avertizat pe liderul de la Casa Albă să nu exacerbeze incertitudinile prin noi decizii imprevizibile.

Vorbind la Berlin la o conferinţă de presă comună cu premierul român Ilie Bolojan, cancelarul Merz a amintit că săptămâna trecută Parlamentul European a amânat procesul de ratificare a acordului comercial cu SUA, după ce Trump ameninţase că urma să impună de la 1 februarie taxe vamale împotriva a opt state din UE care susţin Danemarca în faţa intenţiei sale de a anexa Groenlanda, insula arctică teritoriu autonom danez, scrie EFE preluată de Agerpres.

Preşedintele american şi-a retras între timp această ameninţare, după ce la forumul economic de la Davos a fost convenit cadrul unui acord privind Groenlanda, cu elemente încă neclare. Cancelarul german a menţionat miercuri că pleacă de la premisa că acum, odată ce ameninţarea lansată de preşedintele american a fost retrasă, se întrunesc condiţiile pentru finalizarea procesului de ratificare a acordului comercial UE-SUA. Totuşi, el a subliniat că două chestiuni referitoare la acest acord sunt în continuare nesoluţionate, întrucât nu s-a ajuns încă la un acord final privind taxele vamale pentru aluminiu şi oţel.

„Am spus deja acest lucru aici, în Germania, şi de asemenea guvernului SUA: am convenit un acord care, pe seama Uniunii Europene, oferă taxe vamale mai mici în Europa, în timp ce taxe vamale mai mari trebuie plătite în SUA. Nu suntem dispuşi să acceptăm o înrăutăţire” a condiţiilor pentru UE, a subliniat Merz, amintind caracterul dezechilibrat în favoarea SUA al acestui acord convenit în iulie anul trecut de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele american Donald Trump, în urma unei întâlniri desfăşurate la clubul de golf al acestuia din urmă în Scoţia.

Detalii despre acordul comercial UE-SUA

Conform înţelegerii convenite, majoritatea produselor europene importate în SUA vor fi supuse unei taxe vamale de 15%, fără ca UE să aplice taxe vamale asupra importurilor din SUA. Von der Leyen s-a angajat în plus ca UE să cumpere din SUA produse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, în special gaze naturale lichefiate (GNL), să realizeze în SUA investiţii suplimentare de 600 de miliarde de dolari până în anul 2029 şi să cumpere mai multe arme americane.

Cancelarul Merz a avertizat miercuri la aceeaşi conferinţă de presă că incertitudinea cu privire la taxele vamale „afectează nu doar comerţul transatlantic, ci şi investiţiile în SUA”. Prin urmare, a continuat cancelarul german, guvernul american ar trebui să fie interesat de aplicarea acordului, în loc să-şi prejudicieze propriile perspective economice cu "declaraţii zilnice că va face altceva", făcând aluzie la abordarea uneori haotică a lui Trump.

Acordurile comerciale cu Mercosur și India

Pe de altă parte, Friedrich Merz i-a mulţumit lui Ilie Bolojan în urma votului favorabil dat de România în Consiliul UE pentru acordul comercial dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, adăugând că a discutat cu premierul român de asemenea despre acordul comercial convenit de UE cu India săptămâna aceasta.

„Sper că putem ajunge şi aici la o înţelegere comună şi, mai ales, ca acest acord (cu Mercosur) să poată intra în vigoare în curând. Doresc în acest sens să transmit un mesaj Comisiei Europene, şi anume că intrarea în vigoare provizorie a acordului cu Mercosur este la fel de importantă ca ratificarea rapidă a acordului cu India”, a estimat şeful guvernului federal german, după ce Parlamentul European a decis săptămâna trecută să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a verifica compatibilitatea cu dreptul comunitar a acordului comercial dintre UE şi Mercosur, acord considerat de executivul comunitar ca având o importanţă vitală pentru UE, dar faţă de care se împotrivesc fermierii europeni.

