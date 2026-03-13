Ministerul Energiei a trimis către liderii Coaliției mai multe măsuri care să combată scumpirea carburanților. Potrivit documentului consultat de Digi24.ro, Bogdan Ivan vrea să declare situație de criză pe piața țițeiului, scăderea accizelor, dar și repornirea temporară a unei rafinării. Ulterior, ministrul, într-o intervenție la Digi24, a declarat că pune pe masă „toate scenariile”, pentru ca Guvernul să poată interveni „de îndată”.
ACTUALIZARE 21:50 Ministrul Energiei a confirmat la Digi24 că a pregătit un set de măsuri pe care le-a transmis Guvernului în chestiunea creșterii prețului carburanților.
„În momentul de față am pregătit un set de mai multe măsuri pe care le-am transmis și Guvernului și coaliției prin care, în situația în care nu se rezolvă problema din Orientul Mijlociu și în situația în care avem o escaladare continuă a prețului carburanților, să avem tot cadrul legal prin care să putem interveni de îndată, ca și Guvern, pentru a declara situația de criză în domeniul energetic și pentru a putea să luăm măsuri care, pe o perioadă temporară, să poată să atenueze cât mai mult posibil efectul negativ asupra buzunarului românilor și asupra companiilor”, a declarat Bogdan Ivan.
Ministrul a spus că este vorba despre un document de lucru intern, care a fost transmis Guvernului și membrilor coaliției, în încercarea de a găsi cât mai rapid soluții.
„Deja am făcut anumite lucruri extrem de importante, am extins contracte aflate în vigoare, am schimbat destinația numitor capacități de stocare a petrolului către motorină, care este cea mai volatilă în această perioadă, am blocat specula și anumiți agenți economici care ar fi încercat să cască artificial prețurile. Dar în continuare avem o situație complicată care lovește întreaga Europă și întreaga lume și din acest punct de vedere luăm măsuri. Suntem pregătiți cu acte normative foarte clare, de care trebuie să știe întreaga coaliție și care să ne permită ca Guvernul să ia decizii de îndată, în situația în care avem în continuare acestei situații de escaladare în Orientul Mijlociu”, a mai spus el.
Bogdan Ivan a subliniat că e nevoie de o decizie a Guvernului României, dar că măsurile la nivel de minister au fost luate și au fost analizate mai multe scenarii astfel încât să nu se piardă timp.
„Eu am fost pregătit, am venit cu aceste aceste de măsuri și de acte normative prin care Guvernul poate să acționeze de îndată și dacă se consideră la nivel guvernamental și premierul consideră că o parte din acele măsuri trebuie luate, am creat cadrul în care ele să poată să fie luate în decurs de câteva ore, pentru a nu fi în situația în care să scaradeze conflictul și să mai pierdem timp pentru a redactate normative, pentru a lua avizele de alte ministere. Am transmis și transmit permanent date despre cum evoluează cotațiile petrolului și ale motorinei la nivel mondial, despre alte informații care sunt utile pentru ca în situația în care vedem o escaladare a prețurilor, să decidă de îndată. Din acest motiv pun pe masă toate scenariile”, a mai declarat ministrul Energiei.
Știre inițială
Bogdan Ivan le-a transmis liderilor Coaliției o scrisoare cu mai multe măsuri pe care Ministerul Energiei vrea să le adopte pentru a combate efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România. Potrivit documentului în posesia căruia Digi24.ro a intrat, printre variantele propuse se numără:
OUG privind declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;
diminuarea accizelor sau taxelor;
-implementarea unor scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețurilor;
derogarea temporară de la obligația adaosului de bioetanol;
repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești;
Plafonarea prețurilor
Ministerul propune declararea situației de criză și, ulterior, instituirea unui preț maximal de vânzare pentru produsele petroliere.
Subvenții pentru benzinarii care reduc prețul cu 50 de bani/ litru
De asemenea, se propune acordarea unei subvenții în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali - persoane fizice şi juridice, precum şi către operatorii economici autorizaţi care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu sau pentru revânzare şi care acordă o reducere de preţ de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la preţul de vânzare:
„Măsurile de protecție se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.”
Măsuri pentru transportatori
Totodată, Ministerul Energiei propune măsuri și pentru transportatori și fermieri.
„Se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor, în sensul prelungirii aplicării schemei până la data de 31 decembrie 2026, al majorării cuantumului ajutorului la 1 leu/litru și aplicare unui nivel redus al accizei de 1900 lei/1000 litri pentru motorina achiziționată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026”, se mai arată în document.
Scutirea agricultorilor de la plata accizei
Pentru agricultori, ministerul propune scutirea integrala de la plata accizei: „Se propune actualizarea, în regim de urgență, a cadrului aplicabil schemei de ajutor de stat prevăzute de HG nr. 1.174/2014 privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, astfel încât nivelul sprijinului acordat să reflecte condițiile de piață aferente anului 2026 și să limiteze transferul creșterii costului combustibilului în costurile de producție agricolă.
Potrivit datelor estimate pentru anul 2026, comunicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale consumul anual de motorină utilizată în agricultură este de 771.000 tone, echivalentul a 651.495.000 litri. La nivelul accizei de 2,80 lei/litru, contravaloarea integrală a scutirii de acciză este estimată la 1.824.186.000 lei. În absența unor măsuri compensatorii, impactul asupra soldului bugetar este de aceeași valoare, respectiv aproximativ 0,089% din PIB”.
Eliminarea componentei BIO din carburanți
Se propune scăderea/eliminarea temporară, pentru perioada 1 martie - 31 mai 2026, a componentei BIO din carburanți (benzină și motorină). Aceasta măsura are rolul de a asigura continuitatea în aprovizionare și atenuarea creșterilor de preț care ar putea apărea suplimentar, transmite ministerul.
Repornirea rafinăriei Lukoil-Petrotel din Ploiești
O altă măsură propusă de Bogdan Ivan este repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, utilizând țiței de origine non-ruseasca. Potrivit ministerului, ar permite creșterea producției de carburanți auto pe piața din România.
Pe lângă scrisoarea adresată liderilor Coaliției, ministrul Energiei susține că i-a transmis propunerile cu o zi înainte și premierului Ilie Bolojan.