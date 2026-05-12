Bolojan, despre situaţia de la Energie, unde e interimar: „Avem bani, proiecte, dar avem blocaje”. Ce măsuri va lua Guvernul

Premierul Ilie Bolojan arată, marţi, despre situaţia de la Ministerul Energiei, unde e interimar, că avem bani, proiecte dar avem blocaje. Şeful Executivului anunţă că săptămâna aceasta vor modifica şi modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene. „Vom introduce evaluări lunare, iar sporul va fi legat de livrabile: dosare soluţionate, plăţi deblocate, termene respectate”, spune premierul.

”Priorităţi la Energie. Plata lucrărilor de investiţii şi accesarea fondurilor europene. Când am preluat interimatul la Ministerul Energiei, am cerut o situaţie a proiectelor de investiţii, să văd câţi bani s-au plătit, câte cereri de plată sunt în analiză şi unde stau dosarele. Să putem lua măsuri pentru a termina investiţiile până în august şi să nu pierdem banii europeni. Am văzut că avem bani, avem proiecte, dar avem blocaje şi probleme care întârzie lucrările”, arată premierul, care deţine şi interimatul la Ministerul Energiei.



Bolojan arată că, pe fondurile europene din PNRR, anul acesta, în primele 4 luni, s-au făcut plăţi de 60 milioane euro.



„Există încă 135 milioane euro solicitaţi la plată, în 82 de cereri neprocesate, multe depuse de luni de zile. De anul trecut, cea mai mare parte, câteva şi din 2024 (graficul alăturat, pe trimestre). Mai avem 4 luni pentru a putea termina lucrările şi a face plăţi. Am mai avea de achitat peste 400 milioane euro, fără cererile depuse şi nerezolvate. Întârzierile sunt mari, iar concluzia este simplă: nu este suficient să avem finanţare. Trebuie să avem organizare, procesare rapidă şi plăţi făcute la timp. Altfel, lucrările nu se vor termina şi putem pierde fondurile europene”, menţionează şeful Executivului.



Premierul anunţă măsurile dispuse: mai mulţi oameni la verificare şi plăţi, din minister; norma de avizare crescută pentru cei implicaţi în procesul de verificare; schimbarea modului de lucru cu experţii Băncii Europene (BEI), pentru reducerea timpului de verificare a plăţilor; sprijin (cu personal) din partea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Proiectelor Europene, pentru a debloca avizarea juridică şi verificarea cererilor.



„Săptămâna aceasta, vom modifica şi modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene (până la 40% din salariu). Până acum, aceste sporuri nu se acordau după realizări, ci în funcţie de calificativul anual obţinut pentru anul trecut. Sporul se acorda la maximum, pentru că aproape toţi au calificativul „foarte bine”. Vom introduce evaluări lunare, iar sporul va fi legat de livrabile: dosare soluţionate, plăţi deblocate, termene respectate”, anunţă premierul.



El menţionează că nu elimină stimulentele pentru colegii care muncesc. „Eliminăm plata lor din oficiu. Cine livrează trebuie recompensat. Cine nu livrează nu poate primi aceleaşi beneficii doar pentru că, pe hârtie, totul arată „foarte bine”. Până la sfârşitul lunii august, pentru a recupera întârzierile şi a nu pierde fondurile europene, este nevoie de efort şi de o bună organizare”, spune şeful Executivului.



Ilie Bolojan mai anunţă că în următoarele două săptămâni vor face plăţi de peste 60 de milioane de euro şi săptămânal se va face publică suma achitată.

Editor : B.E.