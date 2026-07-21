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Ministerul Muncii va ataca decizia CAB privind Legea salarizării. Instituția spune că hotărârea a fost luată fără să fie citată

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intrarea in sediul ministerului muncii
Ministerul Muncii. Sursă foto: Facebook
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Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS) acuză, marţi seară, că hotărârea Curţii de Apel Bucureşti referitoare la Legea salarizării a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului. Sentinţa va fi atacată, chiar dacă ministerul nu avea intenţia de a pregăti un proiect de lege care să urmeze toate etapele procedurale prevăzute de lege (procedura transparenţei decizionale, comisii de dialog social, avizare interministerială şi adoptarea în şedinţa de Guvern). Oficialii ministerului transmit că au vrut doar să facă un amplu proces de consultare, ca suport tehnic.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS) face, marţi seară, precizări în legătură cu hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 4655/2/2026.

„Cauza a fost soluţionată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului în calitate de pârât, ceea ce a făcut imposibilă prezentarea acestuia în faţa instanţei şi exercitarea dreptului la apărare. În acest context, precizăm că toate demersurile desfăşurate în legătură cu viitoarea lege a salarizării, jalon important în PNRR, cu o penalitate de 770 milioane euro, au avut exclusiv scopul de a iniţia un proces amplu de consultare cu toate părţile interesate: organizaţii sindicale, reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel central şi local şi alţi actori relevanţi”, arăta oficialii ministerului.

Aceştia precizează că, având în vedere situaţia constituţională a Guvernului, aflat în exercitarea atribuţiilor cu competenţe limitate, „MMFTSS nu a avut în vedere pregătirea unui proiect de lege care să urmeze toate etapele procedurale prevăzute de lege (procedura transparenţei decizionale, comisii de dialog social, avizare interministerială şi adoptarea în şedinţa de Guvern)”.

„În exercitarea rolului său de coordonator al jalonului din PNRR privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, MMFTSS a urmărit asigurarea unui suport tehnic şi metodologic bazat pe consultări cât mai ample, care să asigure o fundamentare solidă a viitoarei reforme şi să poată fi pus la dispoziţia partidelor politice şi a membrilor Parlamentului României. În cadrul procedurii parlamentare, în conformitate cu prevederile art.74 din Constituţia României, dreptul constituţional de iniţiativă legislativă aparţine senatorilor şi deputaţilor, care pot decide dacă preiau această muncă de fundamentare şi, respectiv, dacă susţin sau nu forma şi conţinutul în cadrul procedurii legislative parlamentare”,mai scrie în comunicatul de presă citat.

Potrivit oficialilor Ministerului Muncii, suspendarea dispusă de instanţă vizează procedura formală de iniţiere, promovare şi adoptare a proiectului de act normativ şi nu exercitarea atribuţiilor legale ale ministerului în materia dialogului social.

„Desfăşurarea consultărilor cu partenerii sociali nu echivalează cu încălcarea măsurii dispuse de instanţă, atât timp cât acestea nu sunt urmate de continuarea procedurilor de iniţiere, promovare şi adoptare a proiectului de lege. Organizarea unor consultări, dezbateri tehnice sau întâlniri cu parteneri sociali reprezintă activităţi de analiză şi fundamentare care nu modifică situaţia juridică avută în vedere de instanţă şi nu conduc, prin ele însele, la promovarea unui proiect de lege iniţiat, promovat şi adoptat de Guvern”, apreciază oficialii Ministerului Muncii.

Aceştia apreciază că Hotărârea nr. 1282/21.07.2026 nu împiedică Ministerul Muncii să şi exercite prerogativele legale de a desfăşura activităţi de dialog social, în condiţiile în care nu există intenţia de iniţiere, promovare şi adoptare a unui proiect de act normativ, ci doar de fundamentare a dezbaterii partidelor politice sau a iniţiativei membrilor Parlamentului.

„Cu toate acestea, ministerul îşi rezervă dreptul să formuleze recurs în termen de 5 zile de la comunicare, având în vedere faptul că nu a fost respectată procedura de citare a pârâtului, având drept consecinţă imposibilitatea de a se prezenta la termenul de judecată şi de a formula apărări în această cauză”, se mai arată în comunicatul de presă.

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, la solicitarea Federaţiei Sanitas, procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. Decizia de marţi poate fi atacată cu recurs. Reprezentanţii Sanitas susţin că proiectul „nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse şi dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie şi în procedura ordonanţei preşedinţiale, vădită aparenţă de nelegalitate”.

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Editor : B.E.

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