Exclusiv Ministrul Muncii: „Nu putem face reforme de tip Băsescu”. Ce soluții propune pentru reducerea cheltuielilor

Data publicării:
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petre Florin Manole. Inquam Photos / Octav Ganea
„Nu vreau să dau oamenii afară”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, întrebat despre tăierile din administrația locală și centrală, că „nu se poate face o reformă de tip Băsescu, să se taie la toată lumea la fel”. În schimb, ministrul a propus câteva soluții pentru reducerea cheltuielilor.

„În legătură cu cheltuielile din administrație, nu putem să avem o reformă de tip Băsescu, să se taie de la toată lumea la fel, pentru că avem sisteme publice cu foarte mulți beneficiari și foarte sensibile - sănătate și educație - de care nu m-aș gândi să mă ating vreodată în ideea de a reduce personalul. L-am auzit pe domnul Predoiu spunând public, și cred că și premierul a confirmat, că avem mai puțini polițiști decât ar trebui pe stradă, deci că e o nevoie de oameni în plus acolo, nu de oameni în minus. Deci, iată doar câteva exemple că nu se poate de oriunde la fel”, a declarat ministrul Florin Manole, întrebat despre reforma administrației locale.

El spune că „i se pare normal” ca PSD să nu susțină tăierea salariilor și propune alte soluții pentru reducerea cheltuielilor.

„O variantă foarte simplă este că atunci când pleacă oameni la pensie să nu-i înlocuiești. Este o soluție. Ministerul Muncii are o medie de vârstă destul de sus în anumite departamente și asta s-a întâmplat și se va mai întâmpla de fapt peste tot. Un alt exemplu de reduceri de cheltuieli s-a realizat prin reducerea sporurilor. S-a întâmplat asta, o știm cu toții. A fost unul dintre primele documente pe care le-am redactat cu Ministerul Muncii în actuala guvernare. Acolo s-au făcut deci niște reduceri de cheltuieli. Și acolo am avut inima îndoită, ca să zic așa, pentru că 400 de lei spor pentru o persoană care câștigă 3.000 sau 4.000 lei înseamnă 10% sau poate și mai mult de 10% din salariu. 400 de lei pentru un director care câștigă 12.000 sau 13.000 de lei înseamnă, evident, mult mai puțin și nu mi s-a părut că este modul just de a trata”, a declarat Florin Manole. 

Întrebat dacă proiectele privind reducerile în administrația locală și centrală vor fi gata ca să intre în bugetul pentru 2026, ministrul a răspuns: „Eu știu că discuțiile sunt avansate și probabil să se întâmple înainte de buget. Dar dacă ar fi să construim mai cu cap bugetul, ar trebui să o facem repede”. 

Florin Manole subliniază că e dispus la reduceri, doar dacă acestea nu presupun concedieri sau tăieri de salarii. 

„Eu nu vreau să dau oameni afară. Sunt dispus să fac alte reduceri, am făcut și alte reduceri pe alte capitole de cheltuieli, dar nu să dau oameni afară și nu să tai salarii. Este o opțiune bazată pe realitățile concrete din Ministerul Muncii. Suntem sub organigramă consistent - peste 140 de posturi din aproape 700. Cât să mai tai și să nu fie absurd cu încărcarea de lucru a celor care rămân? Și cei care rămân să facă munca a doi oameni. Ar fi injust, ar fi anormal”, a mai spus ministrul Manole. 

„Ministrul Muncii nu este ministrul concedierilor și e împotriva tăierii salariilor, mai ales că avem inflație”, a conchis acesta.

