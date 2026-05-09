Ministrul interimar al Mediului Diana Buzoianu a anunțat la Digi24 că a pus în transparență proiectul pentru Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice. Programul ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei, în creștere față de 2025 când a fost de 200 de milioane de lei și va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.

„Ieri am pus în transparență bugetul pentru tot programul AFM. Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice. Este un program pe care deja în cunoaștem de ani de zile. Un program care de anul acesta va avea această componență nouă de noutate pentru că vom face ghid astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamplarea lor la nivel european. urmează să fie și bugetul aprobat. Mai întâi trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie apoi să fie aprobat în cadrul ședințelor din guvernul României. După ce este aprobat putem scrie ghidurile și să le punem în transparență să lansăm programul Rabla

Ne dorim ca pentru acest an programul Rabla - să avem ghidul în transparență la câteva zile distanță după ce se aprobă Hotărârea de Guvern. Ghidul trebuie și el să stea în transparență un termen legal. Dar ne vom ține de un calendar foarte strict”, a declarat Diana Buzoianu la Digi24.

Întrebată de nelămuririle privind Dacia Spring care este produsă în China, ministra interimară a mediului a confirmat că mașina este inclusă în program.

Dacia este încadrată la fabricată / asamblata în Europa. Ne încadrăm. Asta e si dorința. Să ajutăm companiile care fie produc fie asamblează mașinile în Europa”, a mai afirmat Buzoianu.

Buget de 300 de milioane de lei

Ministra interimară a Mediului a mai notat că bugetul pentru Rabla 2026 este cu 100 de milioane mai mare față de cel din 2025.

„Rabla persoane fizice e singurul program Rabla care va mai fi lansat anul acesta - este un program nou. În rest am prevăzut banii necesari 1,5 miliarde lei pentru programe apa-canal. Apă și canalizare în localități care în 2026 încă nu au. 400 de milioane pentru baterii, 700 de milioane pentru program de iluminat in orașe. Acestea sunt programele noi care vor fi realizate. 250 milioane prevăzuți pentru Programul Național de Împăduriri. Restul programelor din anii anteriori vor fi bugetate.

Am zis din totdeauna ca e unul din scenariile pe masă. Să alocăm bani pentru Rabla. Dar până la discuția cu ministerul Finanțelor nu puteam confirma sau infirma existența acestui program. După ce a fost adoptată Legea Bugetului a urmat câteva săptămâni de discuții cu ministerul Finanțelor și am găsit cu ajutorul reprezentanților de la ministerul Mediului soluția pentru a lansa echilibrat mai multe programe. Printre care s-a găsit și bugetul necesar pentru Rabla, în sumă de 300 de milioane. Anul trecut a fost 200 de milioane”, a conchis Diana Buzoianu.

