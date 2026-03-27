Radu Miruță: Infirm categoric informațiile false despre militarii americani răniți la Baza Mihail Kogălniceanu

Ministrul Apărării Radu Miruță a respins categoric informațiile care au circulat în online, conform cărora în ultimele 48 de ore la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu ar fi aterizat aeronave cu militari americani răniți, pregătiți să fie distribuiți în unități spitalicești din România și Europa. Acesta a avertizat că astfel de știri false urmăresc să inducă panică și să submineze încrederea publică în instituțiile statului.

„Infirm categoric aceste informații! Activitatea în cadrul Bazei Mihail Kogălniceanu se desfășoară conform planificărilor curente, fără nicio situație de urgență medicală sau logistică de natura celei descrise”, a precizat ministrul, vineri într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Radu Miruță a subliniat că astfel de dezinformări urmăresc să inducă panică și să submineze încrederea publică în instituțiile statului și în parteneriatele strategice ale României.

„Este un tipar cunoscut, care apare ori de câte ori există interesul de a crea confuzie și neîncredere”, a adăugat el.

Ministrul a făcut apel la cetățeni să verifice informațiile înainte de a le distribui.

„Fiecare distribuire a unei știri false amplifică efectele acesteia. România este un partener serios și predictibil, iar securitatea cetățenilor săi nu este negociabilă. Adevărul trebuie spus clar și apărat ferm”, a mai spus ministrul Apărării.

Editor : Ana Petrescu