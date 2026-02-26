Live TV

Miruţă, după ce Grindeanu a cerut USR să schimbe propunerea pentru Avocatul Poporului: „Nu toți pensionarii speciali trebuie omorâţi”

radu miruta sustine o conferinta de presa
Radu Miruță. Foto: gov.ro
„Nu putem juca cu mănuşile albe”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), i-a răspuns joi seară președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut ca USR să schimbe propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului și să numească o persoană fără pensie specială. „Nu înseamnă că toţi oamenii care sunt pensionari speciali trebuie omorâţi”, a spus Radu Miruță.

„Noi spunem foarte clar. Suntem împotriva ideii de pensionare specială, dar asta nu înseamnă că toţi oamenii care sunt pensionari speciali trebuie omorâţi. Să schimbăm legea”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă, joi seară, la B1TV, potrivit News.ro.

El spune că PSD „acuză USR pentru două, trei persoane - care nu au problemele lor - cu scopul de a-şi proteja oamenii lor”.

„Dacă multă lume ar fi în ţara asta cum este ceea ce noi propunem la Avocatul Poporului, ar fi mult mai bună ţara asta, într-o poziţie mult mai bună. Şi de când credeţi dumneavoastră că PSD este grijuliu despre brandul USR? De când duce PSD grija ca USR să nu fie afectat de diverse numiri? Nu duce niciodată grija asta. Duce grija faptului că oamenii buni încep să fie verificaţi prin comparaţie cu numirile altora. Duce grija faptului că Avocatul Poporului poate contesta la Curtea Constituţională nişte legi care sunt date cu dedicaţie”, a mai afirmat Miruţă.

„Nu putem juca cu mănuşile albe”

Potrivit acestuia, în cadrul coaliţiei, USR a votat oamenii propuşi de PSD pentru a respecta înţelegerea politică, nu pentru că erau buni.

Întrebat dacă propunerea USR pentru Avocatul Poporului ar fi contestat la CCR reformele promovate de premierul Bolojan, Miruţă a declarat: „Astăzi, ce e constituţional şi ce e nu e constituţional, mai degrabă este politic decât juridic. Astfel de oameni sunt cei care înlocuiesc cioburile sparte şi ţinute cu dinţii acolo prin diverse funcţii. De asta le e frică. Nu putem juca cu mănuşile albe. Nu putem să scoatem mizeria nemurdărindu-ne pe mâini”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi despre votul PSD pentru Avocatul Poporului că dacă cei de la USR vor veni cu o altă propunere, care nu are pensie specială, aşa cum are Roxana Rizoiu, sau dacă aceasta renunţă la pensia specială, nu au o problemă să voteze această nominalizare.

