Mesajul lui Sorin Grindeanu, după ce Coaliția a prelungit plafonarea adaosului la alimente: „Mă bucur că rațiunea a învins”

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

După ce Coaliția de guvernare a decis plafornarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie, Sorin Grindeanu s-a declarat bucuros de faptul că „rațiunea a învins”, precizând că „argumentele miniștrilor PSD pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor au fost astăzi ascultate”.

Liderul PSD a precizat că Guvernul va aproba o ordonanță de urgență de prelungire a măsurii, care este cu atât mai necesară înainte de sărbătorile pascale”, adăugând că social-democrații nu vor renunța „nici în privința reducerii accizei la carburanți”.

„Echipa PSD a propus un mecanism flexibil în funcție de evoluția prețurilor de referință. Ceea ce ne dorim este ca acest mecanism să producă o scădere certă a prețurilor și așteptăm ca ministrul Finanțelor să vină rapid cu ultimele calcule, pentru care a cerut din nou, astăzi, un răgaz suplimentar. 

În funcție de cum evoluează contextul internațional, nivelul inflației și economia, cu siguranță, vor fi necesare și noi decizii. De aceea, voi monitoriza îndeaproape aceste măsuri și efectele lor, iar miniștrii social-democrați și specialiștii PSD vor veni cu noi politici publice”.

