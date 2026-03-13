„Moda” bolilor inventate la AEP. Țuțuianu: „Un angajat aflat în Dubai, care critica repatrierile, era în concediu medical”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat că în cadrul AEP au fost luate 1.130 de concedii medicale în perioada 2023-2026. Acesta susține, însă, că în anii electorali angajații „nu prea se îmbolnăvesc” pentru că au venituri din două locuri.

„E o modă cu concediile medicale. Și e o modă rea. (...) În perioada 2023 – februarie 2026 1130 de concedii medicale. Dar ce este foarte interesant. În anii electorali oamenii nu se îmbolnăvesc, nici din structura centrală, nici din structura locală. De ce nu se îmbolnăvesc în perioada respectivă? Pentru că iau bani de la AEP şi iau bani ca personal tehnic la Biroul Electoral. Deci iau de două ori venituri şi atunci nu se îmbolnăvesc”, a declarat Adrian Ţuţuianu, vineri, într-o conferinţă de presă.

Situația concediilor medicale la AEP pe ani:

„2023 nu a fost an electoral – 570 de concedii medicale la AEP. 2024 – 307 concedii medicale, 2025 – 218 concedii medicale. Şi să luăm pe luni. Lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2024 au fost luni cu activitate electorală. Ce se întâmplă? Oamenii nu se mai îmbolnăvesc, nu mai pleacă în concediu, iar cei care sunt suspendaţi din funcţie pentru interese personale şi-au propus să revină la muncă exact când e anul electoral. În luna septembrie 2024 am avut doar 24 de concedii medicale faţă de 65 într-o lună anterioară, în luna octombrie, oamenii au fost şi mai sănătoşi - 14, în luna noiembrie, şi mai sănătoşi - opt concedii medicale faţă de 65 şi în luna decembrie – 13”, a explicat acesta.

Șeful AEP a prezentat și cazul unui angajat al autorității care, deși era în concediu medical, se afla în Dubai și critica felul în care statul român a gestionat repatrierea cetățenilor români.

„Un coleg, pentru care o să sesisez Comisia de Disciplină, a fost foarte prezent în aceste zile, criticând statul român din Dubai, că nu l-a repatriat. Ştiţi ce nu ştiţi dumneavoaastră şi unii l-aţi promovat intens pe om. Omul nostru a avut două săptămâni de concediu medical înainte de a pleca în Dubai. Şi după datele pe care le avem, cel puţin din postările de pe Facebook ale domniei sale când era în Dubai, era în concediu medical. Cam asta este atitudinea unora dintre angajaţii AEP”, a declarat Țuțuianu.

