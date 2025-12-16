Modelul de apărare finlandez, inspirație pentru România. Nicușor Dan: Finlanda oferă repere relevante pentru revitalizarea industriei

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, marţi, în Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din oraşul Espoo, una din cele mai importante instituţii europene de profil, care colaborează cu parteneri români în proiecte finanţate de Uniunea Europeană, vizând mineritul, industria alimentară, managementul deşeurilor sau silvicultura şi a avut şi o discuţie cu reprezentanţii PIA, organizaţia care reuneşte cele mai relevante companii din industria finlandeză de apărare. Şeful statului arată că modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm.

„Foarte utile şi aplicate discuţiile pe care le-am purtat cu două organizaţii finlandeze de prestigiu în domeniul cercetării şi apărării. Astăzi am vizitat Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din oraşul Espoo, una din cele mai importante instituţii europene de profil, care colaborează cu parteneri români în proiecte finanţate de Uniunea Europeană, vizând mineritul, industria alimentară, managementul deşeurilor sau silvicultura”, scrie preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Şeful statului arată că unele dintre universităţile şi firmele colaboratoare ale VTT, care oferă produse şi soluţii cu dublă utilizare, sunt deja în legătură cu omologi din România pentru a dezvolta proiecte în comun şi este un bun exemplu de cum putem folosi eficient diplomaţia pentru a genera rezultate economice pozitive.

Preşedintele mai spune că a avut, de asemenea, o discuţie cu reprezentanţii PIA, organizaţia care reuneşte cele mai relevante companii din industria finlandeză de apărare.

„Experienţa Finlandei oferă repere relevante pentru revitalizarea industriei de apărare, în vederea creării de locuri de muncă bine plătite, atragerii de investiţii în tehnologii de vârf, consolidării cooperării industriale în interiorul UE şi creşterii exporturilor”, subliniază preşedintele.

Potrivit lui Nicuşor Dan, „modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm”.

„Am agreat că vom facilita cooperarea dintre companiile finlandeze şi cele româneşti din această industrie şi că vom explora parteneriate într-o întâlnire comună în 2026, la Bucureşti sau la Helsinki”, afirmă preşedintele, aflat în Finlanda, la la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

Editor : C.S.