Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Cel numit este un general specializat în operațiuni de informare și psihologice

Administrația prezidențială a anunțat printr-un comunicat că generalul cu patru stele Șomordolea Vasile Mihai, care ocupa funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărarea a Țării, a fost trecut în rezervă, iar funcția acestuia va fi ocupată de către generalul Cîrstea Sorin.

Cine este Sorin Cîrstea

Potrivit informațiilor publicate chiar de către noul secretar pe rețelele sociale, acesta are o vastă experiență în misiuni de luptă în Afganistan și nu doar.

„Cadru superior cu peste 15 ani de experiență progresivă în PSYOPS, specializat în operațiuni de informare, operațiuni psihologice, comunicații strategice, relații publice și media și instruire. Cu o experiență de peste 35 de ani în sectorul militar și al apărării, aduc o înțelegere operațională și academică profundă a influenței și comunicării în medii de criză și conflict”, spune acesta pe un profil.

Militarul mai adaugă: „Sunt mândru să fiu singura persoană din NATO care a condus unități PSYOPS multinaționale atât în Kosovo, cât și în Afganistan, și care a ocupat funcția de consilier senior PSYOPS pentru COM KFOR, COM ISAF și COM RS — un rol de conducere unic, care reflectă angajamentul meu de a obține un impact strategic în misiunile multinaționale.

Dețin atât un masterat, cât și un doctorat în științe și arte militare, cu cercetări axate pe strategii de influență și comunicare strategică. Pe lângă conducerea operațională, sunt mentor și instructor pentru cursurile PSYOPS, STRATCOM, INFOOPS și PA la Universitatea Națională de Apărare din România, Școala NATO din Oberammergau și diverse centre de instruire multinaționale din întreaga lume.”

Ce este PSYOP

PSYOP (operațiuni psihologice) sunt activități militare care utilizează tactici de comunicare și influențare pentru a afecta emoțiile, motivele, raționamentul și comportamentul publicului străin, cu scopul de a sprijini obiective militare sau politice specifice, adesea prin „câștigarea inimilor și minților” prin intermediul mass-media, al interacțiunilor directe și al propagandei, mai degrabă decât prin forță cinetică, și sunt denumite în prezent adesea operațiuni de sprijin informațional militar (MISO).

Aceste operațiuni, desfășurate în principal în afara SUA, utilizează diverse metode, cum ar fi fluturași, radio, rețele sociale și înțelegerea culturală, pentru a demoraliza inamicii, a încuraja cooperarea sau a construi încredere, jucând un rol crucial în războiul informațional modern.

Editor : A.R.