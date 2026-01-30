Live TV

Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Cel numit este un general specializat în operațiuni de informare și psihologice

Data publicării:
poza_sorin_cirstea
Generalul Sorin Cîrstea, decorat de preşedintele afgan Tariq Shah Bahrami, iunie 2017 Sursa foto: Facebook
Din articol
Cine este Sorin Cîrstea Ce este PSYOP 

Administrația prezidențială a anunțat printr-un comunicat că generalul cu patru stele Șomordolea Vasile Mihai, care ocupa funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărarea a Țării, a fost trecut în rezervă, iar funcția acestuia va fi ocupată de către generalul Cîrstea Sorin.

Cine este Sorin Cîrstea

Potrivit informațiilor publicate chiar de către noul secretar pe rețelele sociale, acesta are o vastă experiență în misiuni de luptă în Afganistan și nu doar. 

„Cadru superior cu peste 15 ani de experiență progresivă în PSYOPS, specializat în operațiuni de informare, operațiuni psihologice, comunicații strategice, relații publice și media și instruire. Cu o experiență de peste 35 de ani în sectorul militar și al apărării, aduc o înțelegere operațională și academică profundă a influenței și comunicării în medii de criză și conflict”, spune acesta pe un profil.

Militarul mai adaugă: „Sunt mândru să fiu singura persoană din NATO care a condus unități PSYOPS multinaționale atât în Kosovo, cât și în Afganistan, și care a ocupat funcția de consilier senior PSYOPS pentru COM KFOR, COM ISAF și COM RS — un rol de conducere unic, care reflectă angajamentul meu de a obține un impact strategic în misiunile multinaționale.

Dețin atât un masterat, cât și un doctorat în științe și arte militare, cu cercetări axate pe strategii de influență și comunicare strategică. Pe lângă conducerea operațională, sunt mentor și instructor pentru cursurile PSYOPS, STRATCOM, INFOOPS și PA la Universitatea Națională de Apărare din România, Școala NATO din Oberammergau și diverse centre de instruire multinaționale din întreaga lume.”

Ce este PSYOP 

PSYOP (operațiuni psihologice) sunt activități militare care utilizează tactici de comunicare și influențare pentru a afecta emoțiile, motivele, raționamentul și comportamentul publicului străin, cu scopul de a sprijini obiective militare sau politice specifice, adesea prin „câștigarea inimilor și minților” prin intermediul mass-media, al interacțiunilor directe și al propagandei, mai degrabă decât prin forță cinetică, și sunt denumite în prezent adesea operațiuni de sprijin informațional militar (MISO). 

Aceste operațiuni, desfășurate în principal în afara SUA, utilizează diverse metode, cum ar fi fluturași, radio, rețele sociale și înțelegerea culturală, pentru a demoraliza inamicii, a încuraja cooperarea sau a construi încredere, jucând un rol crucial în războiul informațional modern.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir-putin-karin-kneissl
1
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
rubio si lavrov
2
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
4
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
5
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE, prinși în flagrant de DNA, au fost arestați preventiv.
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. Adriana Georgescu, poze cu politicieni
Președintele Nicușor Dan.
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de discursul violent al lui Donald Trump?”
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă România va face parte din noul Consiliu pentru Pace al lui Trump
nicusor dan consiliul european 2
Nicuşor Dan: Ne îndreptăm spre ce au spus bucureștenii, o să avem un Cod urbanistic în februarie - martie
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan.
„E o situație dificilă pentru primarul general al Capitalei”: Nicușor Dan, despre datoriile STB și problemele din Consiliul General
Recomandările redacţiei
sediu si sgila CJUE
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE, pentru...
Locul crimei din Cenei
Crima din Cenei. Copilul de 13 ani a fost dus într-un centru al...
Bucharest, Romania - December 22, 2020: Romanian deputies vote bills by raising their hands in a full Chamber of Deputies meeting.
Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse...
coiful de aur cotofenesti
Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents. Detectiv de artă: „Nu am...
Ultimele știri
Ioana Dogioiu: Premierul va propune „cât de curând” un ministru al Educației. Decizia trebuie luată și în cadrul PNL
Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care și-a torturat și ucis fetița. Unchiul și mătușa copilei vor sta și ei după gratii
Un cuplu indonezian a fost pedepsit cu 140 de lovituri de nuia pentru relaţii sexuale în afara căsătoriei şi consum de alcool
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Mesaj dur al ultraşilor FCSB după plecarea lui Denis Alibec: “Dacă crezi că poţi să păcăleşti fotbalul…”
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Vedete de la Hollywood care au criticat, de-a lungul anilor, Premiile Oscar: „Cea mai mare prostie din lume!”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Povestea tragică a lui Jason David Frank, starul Power Rangers care s-a sinucis la 49 de ani. Era în vacanță...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”