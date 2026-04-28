Marco Rubio spune că Iranul folosește o „armă nucleară economică împotriva lumii şi se laudă cu asta”

Secretarul de stat american Marco Rubio a comparat cu o „armă nucleară economică„ blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, declarând într-un interviu acordat în exclusivitate luni pentru canalul de televiziune Fox News că Iranul urmăreşte să domine regiunea, informează dpa, potrivit Agerpres.

Perturbarea traficului prin această cale navigabilă, esenţială pentru economia mondială, arată de ce Iranului nu trebuie să i se permită să se doteze cu arma nucleară, a subliniat Rubio.

„Strâmtoarea este practic echivalentul unei arme nucleare economice pe care încearcă să o folosească împotriva lumii şi se laudă cu asta”, a spus el, avertizând că, dacă ar ajunge să deţină arme nucleare, Iranul „ar ţine întreaga regiune ostatică”.

Rubio, care ocupă şi funcţia de consilier pentru securitatea naţională al preşedintelui american Donald Trump, a refuzat să comenteze cu privire la modul în care Trump ar reacţiona în cazul în care Teheranul ar continua să refuze negocierile cu privire la programul său nuclear.

Împiedicarea Iranului de a se dota cu arma nucleară a fost obiectivul declarat atât al conflictului actual, cât şi al atacurilor aeriene ale SUA asupra instalaţiilor nucleare iraniene în iunie trecut.

De la începutul războiului, cu circa două luni în urmă, Iranul a restricţionat în mare măsură traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru exporturile mondiale de petrol şi gaz natural lichefiat (GNL), ceea ce a dus la o creştere a preţurilor la energie la nivel internaţional.

SUA au impus de asemenea o blocadă navală asupra porturilor iraniene cu scopul de a tăia veniturile din petrol ale regimului de la Teheran.

La ora actuală, un armistiţiu este în vigoare în conflictul din Iran, dar discuţiile dintre Washington şi Teheran privind o soluţie durabilă se află în impas.

În acelaşi interviu de la Fox News, Marco Rubio a apărat blocada navală pe care Comandamentul Central american o menţine de peste 15 zile împotriva porturilor iraniene, pe fondul incertitudinii cu privire la viitorul negocierilor de pace cu Teheranul. „Blocada nu vizează transportul maritim, ci transportul iranian”, a spus el, potrivit EFE.

„Nu se poate ca ei (iranienii) să fie singurii beneficiari ai unui sistem ilegal, ilicit şi nejustificat de taxe şi control în Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat Rubio, când a fost întrebat despre strategia SUA de a menţine blocada asupra porturilor iraniene.

Comentariile lui Rubio intervin în contextul în care cea de-a doua rundă de negocieri între Washington şi Teheran, care urma să aibă loc în Pakistan, a fost suspendată, întrucât reprezentanţii Iranului au decis să plece din Islamabad înainte ca delegaţia americană să sosească acolo la sfârşitul săptămânii trecute.

Blocada navală apărată de Marco Rubio a fost impusă de Trump la începutul lunii aprilie, în pofida unui acord de încetare a focului pentru două săptămâni - prelungit sine die între timp de Trump - măsură respinsă de legislativul şi executivul de la Teheran, care considera drept un „atac militar” nepermiterea intrării şi ieşirii navelor comerciale iraniene.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Iranul "umileşte" SUA prin atitudinea sa la negocierile destinate să pună capăt războiului de nouă săptămâni în Orientul Mijlociu.

„Nu văd o strategie clară. Într-un conflict nu este suficient doar să intri, ci trebuie să ştii şi cum să ieşi. Ce se întâmplă când nu se ţine cont de acest lucru am văzut în Afganistan, în Irak şi acum în Iran”, a declarat Merz.

