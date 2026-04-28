Live TV

Presa din UE este „sub atac susținut”, arată noul raport Liberties. România, printre țările cu campanii de discreditare a jurnaliștilor

Data publicării:
Press journalist Ashley Chan is present at the scene of the attack on a building in Sloviansk. The building was hit head-on by an S300 missile. The da
Un număr record de 377 de atacuri online grave, inclusiv amenințări cu moartea, au vizat jurnaliști în 2025.
Din articol
Campanii de discreditare în România, Ungaria, Malta
Control politic în piața media europeană. Cazul Ungariei
Criză de încredere în presa europeană. România, între țările afectate

Jurnaliștii din UE se confruntă cu amenințări și campanii de discreditare, pe fondul scăderii încrederii publice și al concentrării proprietății media, arată un raport al Civil Liberties Union for Europe (Liberties), care menționează și România.

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) arată că concluziile celui de-al cincilea său raport anual privind libertatea presei, publicat marți, ar trebui să pună oficialii UE „în stare de alertă maximă”, întrucât libertatea și pluralismul media sunt „sub atac susținut” în întreaga Europă continentală, relatează The Guardian.

Principala organizație europeană pentru libertăți civile a avertizat, de asemenea, că independența mass-mediei publice este erodată constant de interferența politică și de reducerile bugetare, iar jurnaliștii sunt tot mai îngrădiți de restricții privind libertatea de exprimare și accesul la informații.

„Un sistem media sănătos și pluralist este un test și o oglindă a democrației”, a declarat Eva Simon, responsabilă pentru politici publice în cadrul Liberties. „Acolo unde statul de drept slăbește, fie prin acțiuni deliberate ale guvernelor, fie prin neglijență, libertatea presei este subminată.”

Siguranța jurnaliștilor, în special, a atins ceea ce raportul numește „un punct de criză” în Europa în 2025, reporterii și angajații din media confruntându-se cu „violență fizică extremă și hărțuire juridică sistemică”, inclusiv atacuri cu bombă îndreptate împotriva jurnaliștilor de investigație.

Campanii de discreditare în România, Ungaria, Malta 

La Atena, un dispozitiv care conținea cinci kilograme de TNT a fost aruncat asupra locuinței din Atena a lui Yannis Pretenteris, editorul săptămânalului To Vima. În Italia, un dispozitiv a explodat sub mașina lui Sigfrido Ranucci, un important jurnalist de investigație.

În total, 118 atacuri împotriva jurnaliștilor au fost înregistrate în Italia anul trecut, dintre care 15 au implicat violență fizică. Douăzeci de jurnaliști italieni, în principal implicați în investigarea crimei organizate, trăiesc sub protecția poliției, cel mai mare număr din Europa.

Țările de Jos au înregistrat pentru al treilea an consecutiv o creștere a atacurilor asupra jurnaliștilor anul trecut, cu 106 amenințări, 67 de incidente de intimidare și 55 de cazuri de violență fizică.

Hărțuirea online a crescut, de asemenea. Un număr record de 377 de atacuri online grave, inclusiv amenințări cu moartea, au vizat jurnaliști în 2025, iar în Malta, Ungaria și România politicieni au lansat campanii de discreditare, etichetând instituțiile media drept „forțe ale întunericului” sau „mașinării de propagandă străină”, arată raportul.

Supravegherea de stat a jurnaliștilor, precum Francesco Cancellato și Ciro Pellegrino de la publicația de investigație Fanpage din Italia, precum și Victor Ilie și Luiza Vasiliu din România, a reprezentat o problemă în mai multe țări, în timp ce procesele abuzive au rămas o amenințare în creștere, se arată în raport.

Procesele de tip Slapp (acțiuni strategice împotriva participării publice) continuă să fie utilizate pe scară largă pentru a reduce la tăcere jurnaliștii și instituțiile media, în pofida existenței unei directive europene anti-Slapp care nu a fost încă implementată eficient în mai multe state membre.

Control politic în piața media europeană. Cazul Ungariei

Liberties și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de concentrarea continuă a proprietății media și lipsa transparenței privind proprietatea în întreaga UE anul trecut.

Raportul evidențiază Ungaria, unde o fundație care îl sprijină pe premierul în exercițiu Viktor Orbán controlează majoritatea instituțiilor media, și Franța, unde câțiva miliardari, inclusiv conservatorul Vincent Bolloré, dețin o mare parte din mass-media.

Dar concentrarea este, de asemenea, o preocupare în creștere în țări precum Țările de Jos, Grecia, Germania, Spania și, în special, Slovacia, unde achiziția publicației Nový Čas de către grupul Penta înseamnă că acesta controlează acum cele mai mari tabloide din țară.

Televiziunea și radioul public au suferit „interferențe politice sistemice severe, reduceri bugetare și schimbări structurale care le-au pus în pericol misiunea de bază” în întregul bloc în 2025, se arată în raport, cu exemple de „capturare totală de către stat” în unele țări din UE.

Timpul de antenă favorabil guvernului a atins un nivel record de 73% în Ungaria anul trecut, în perioada premergătoare alegerilor din 12 aprilie anul acesta, pe care Viktor Orbán le-a pierdut în fața contracandidatului Péter Magyar. Și în Slovacia, Radioul și Televiziunea Slovacă (STVR) se află „în acest moment… sub control politic direct”, potrivit raportului.

Criză de încredere în presa europeană. România, între țările afectate

Instabilitatea financiară reprezintă o amenințare tot mai mare pentru mass-media publică, se mai arată în raport, cu propuneri în Franța de a fuziona toate instituțiile publice, în Germania fiind închise 16 posturi de radio și două canale TV de știri, iar radiodifuzorul public din Belgia confruntându-se cu reduceri bugetare majore.

Raportul evidențiază, de asemenea, scăderea încrederii publice în mass-media europeană, doar trei din cele 22 de țări UE analizate, inclusiv Germania și Irlanda, raportând niveluri „relativ ridicate” de încredere, iar unele, în special Grecia, România și Bulgaria, niveluri „critice de scăzute”.

Raportul arată că multe state membre ale UE nu reușesc să implementeze în mod adecvat legislația europeană relevantă, inclusiv directiva anti-Slapp și Actul european privind libertatea mass-mediei.

Acest act (EMFA) vizează abordarea principalelor amenințări, inclusiv protecția jurnaliștilor, transparența proprietății media și independența amenințată a mass-mediei publice și a organismelor de reglementare, însă este transpus în legislația națională mult prea lent, se arată în raport. „EMFA trebuie cu adevărat transpus și, mai important, aplicat cât mai rapid și cât mai ferm în toate statele membre”, a declarat Simon.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
3
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
carte electronica de identitate
5
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi...
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj izbucnit
Digi Sport
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj izbucnit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ucraina-retea-spioni
Rețea rusă de spionaj care pregătea asasinate inclusiv în UE, destructurată în Ucraina. Printre membri sunt și cetățeni moldoveni
manfred weber face declaratii
Manfred Weber, liderul PPE: Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele evoluţii din România
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Cum răspunde Guvernul la investigația Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru Cernavodă: „Este o procedură standard”
Ursula von der Leyen și Peter Magyar. Foto Facebook
Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, merge la Bruxelles pentru discuții despre deblocarea fondurilor UE
china ue shutterstock_116484256
Beijingul avertizează UE, după ce companii chineze au fost incluse în ultimele sancțiuni împotriva Rusiei
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns...
Romanian PM Bolojan Unveils Interim Ministers as Social Democrats Leave Government, Bucharest, Romania - 23 Apr 2026
Nemulțumire la Bruxelles. PSD nu i-a anunțat nici pe socialiștii...
plenul parlamentului
Ilie Bolojan acuză că PSD și AUR au un plan să preia guvernarea și nu...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Peiu îi numește caraghioși pe susținătorii lui Bolojan: „E criză...
Ultimele știri
Marco Rubio spune că Iranul folosește o „armă nucleară economică împotriva lumii şi se laudă cu asta”
Taxă de 5% pentru miliardarii din California va ajunge la vot, în noiembrie: inițiativa a strâns peste 1,5 milioane de semnături
Accident grav între un microbuz şi un autoturism: Doi tineri de 16 şi 21 de ani au murit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus se aliniază cu Pluto pe 28 aprilie, iar adevăruri ascunse ies la iveală. Zodiile care primesc mesaje...
Cancan
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Fanatik.ro
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Suma reală pe care a investit-o, de fapt, Dan Șucu la Rapid! Dezvăluire șoc
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac: "E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!"
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale