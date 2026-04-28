Peiu îi numește caraghioși pe susținătorii lui Bolojan: „E criză economică și vreți să nu schimbăm Guvernul?”

Liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu afirmă marţi, când este aşteptată depunerea moţiunii de cenzură PSD-AUR, că cel mai „caraghios” argument al susţinătorilor premierului Ilie Bolojan este acela că demiterea Executivului ar avea „grave consecinţe economice”, în opinia sa, România aflându-se deja în plină criză economică.

„Cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii guvernului Bolojan este faptul că demiterea executivului ar avea ,'grave consecinţe economice'”, scrie Peiu pe Facebook.

El susţine că România are deja „cea mai mare inflaţie din UE, cam 10%, cel mai mare deficit bugetar din UE, cam 8%, cel mai mare deficit comercial si de cont curent din UE, peste 30 de miliarde de euro, trei trimestre consecutive de scădere economică”.

Peiu mai invocă scăderea, timp de opt luni la rând, a consumului, pensiile îngheţate pentru al doilea an consecutiv, cheltuielile cu dobânzile cele mai mari din UE, peste 3% din PIB.

„Suntem în plina criza economică sub guvernul Bolojan dar voi vreţi să nu schimbăm guvernul pentru a nu avea consecinţe economice?”, întreabă retoric Petrişor Peiu, preşedinte al CNC al AUR.

PSD şi AUR ar urma să depună marţi moţiunea de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan.

Liderul AUR George Simion a indicat că data de 5 mai ca posibilă dată a votului asupra moţiunii de cenzură, în plenul Parlamentului.

