Nicolae Bănicioiu pleacă și el. Stănescu admite că se produce o „dezertare” din PSD

Deputatul PSD Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății, a confirmat, vineri, informațiile potrivit cărora părăsește partidul condus de Liviu Dragnea pentru a i se alătura lui Victor Ponta în partidul „Pro România”. Aproape simultan, vicepreşedintele PSD, Paul Stănescu, a admis că „asistăm la o aşa-zisă 'dezertare' din rândurile organizaţiilor PSD”, dar a susținut că „aceşti migranţi politici” ar fi „prea puţini pentru a influenţa major” politica de guvernare.

„Am luat decizia de a fi alături de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare în care am făcut multe lucruri bune, cu care am câștigat alegerile în 2012. Supărarea mea față de conducerea partidului este cunoscută, lipsa de consecvență și de deprofesionalizare continuă. Nu mai pot fi părtaș la toate aceste lucruri. (...) Stânga românească trebuie să rămână reprezentată de oameni profesioniști. Ce se întâmplă acum în partid nu mai are nicio legătură cu PSD. E doar o mică grupare de la PDL, care a pus mâna pe putere.(...) Nu ăsta este partidul în care am intrat și în care am crescut. (...) Liviu Dragnea trebuie să înțeleagă că trebuie să termine cu ipocrizia”, a declarat Bănicioiu, după anunțarea demisiei din PSD.

Într-o declaraţie de presă, Paul Stănescu, vicepreședinte al PSD; vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale, susţine că „migranţii politici” au luat o decizie pripită şi „au ales o cale greşită, fără întoarcere”.

Citește și: Pilonul II de pensii. Suma virată de stat, la cel mai mic nivel din ultimele 13 luni



„Asistăm zilele acestea la o aşa-zisă 'dezertare' din rândurile organizaţiilor PSD către o nouă şi neîncepută formaţiune politică. Prea puţini pentru a influenţa major politica noastră de guvernare, aceşti migranţi politici fac parte dintr-un scenariu egoist care intră în contradicţie cu votul de încredere covârşitor acordat programului nostru de guvernare. Decizia lor este cu atât mai pripită cu cât aceştia s-au îndreptat către o camarilă politică unde important este numărul membrilor, nu valoarea lor”, se arată în declaraţia citată.



Paul Stănescu a subliniat că PSD rămâne cea mai puternică formaţiune politică.



„Mai trist este că aceştia nu sunt dedicaţi vreunei cauze civice, ci sunt, pur şi simplu, oportunişti politici care nu reuşesc să contribuie la îndeplinirea celui mai ambiţios şi amplu program de guvernare din ultimii douăzeci de ani. Au ales o cale greşită, fără întoarcere, şi, din păcate, vor ieşi, din nou, pe uşa din spate a scenei politice. Partidul Social Democrat rămâne cea mai puternică formaţiune politică şi singura care a dovedit că pune în centrul politicilor pe care le promovează respectul faţă de cetăţean”, a conchis Stănescu.

Declarația vicepreședintelui PSD vine în contextul în care, în ultimele zile, partidul Pro România, înființat de ex-premierul Victor Ponta și de fostul lider PC, Daniel Constantin, a anunțat racolarea a alți patru parlamentari PSD. Este vorba de fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre, de deputatele Gabriela Podașcă și Marilena Meiroșu și de deputatul Cătălin Nechifor.

Surse politice acreditează însă ideea că acesta ar fi doar începutul și că, în perioada următoare, alți 15-20 de parlamentari aleși sub sigla PSD ar urma să anunțe că trec alături de Victor Ponta. Pe lista vehiculată apar și numele ex-premierului Mihai Tudose și al senatoarei PSD Ecaterina Andronescu.

Plecările iminente ar fi, de altfel, explicația pentru declarațiile acide și atacurile lansate în ultimele două zile de unii lideri PSD, în frunte cu Liviu Dragnea. „Nu vor reuşi să ia oameni din PSD. Este vorba de o atitudine de şobolan a doi foşti premieri ai partidului. Dar, ca orice şobolan, rod puţin, până la urmă nu se dărâmă casa de la un şobolan sau doi şobolani”, a declarat Dragnea, miercuri seară.

„Au părăsit PSD pentru a se alătura celor care ne sunt adversari și care au atacat în permanență partidul nostru”, a reacționat și președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan.

„Obedienţii de serviciu ai liderului suprem au avut reacţii violente, unele chiar penibile. Mi se pare că lumea a stat în loc pentru ei. Altfel, nu îmi explic de ce atâta risipă de timp şi energie (ca să nu spun lipsă de creativitate) ca să reciţi acelaşi mesaj dictat de sus - se poate vedea acest lucru, la o simplă analiză de text. (...) Vedem cât de creativi vor fi săptămâna viitoare când vom merge la Parlament. Sau când vom depune cererea de recunoaştere a grupului parlamentar Pro România sau atunci când ni se vor alătura şi mai mulţi colegi. Pentru că vom fi şi mai mulţi în Pro România”, a fost reacția pe Facebook a Gabrielei Podașcă.