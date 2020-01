Nicușor Dan: Alegerile primare sunt alegeri într-o bulă, nu reflectă structura populației

Nicușor Dan, susțint în acest moment de USR la Primăria Capitalei, a declarat miercuri la Digi24 că nu este membru în niciun partid politic și astfel ar avea un avantaj de a fi susținut de USR-PLUS și de PNL în alegeri, iar înființarea UFL (Uniunea Forțelor Locale) a fost o chestiune tehnică, văzută tocmai ca o rezolvare a scenariului în care va fi candidat unic al Opoziției.

„Aș denumi ce s-a întâmplat ieri furtună într-un pahar cu apă. S-a întâmplat să nu pot să dau o reacție, pentru că am fost la Tribunal și la Curtea de Apel pe două litigii pe spații verzi în București. S-a lansat o întreagă poveste, pe scurt: rămân ce-am fost, candidat independent pentru Primăria Capitalei”, a spus Nicușor Dan, precizând că nu este membru în niciun partid politic.

El a reamintit că Opoziția trebuie să aibă un candidat unic, în probabilitatea în care alegerile locale vor rămâne într-un singur tur. „Faptul de a fi independent îmi oferă un oarecare avantaj, dată fiind competiția dintre partidele de opoziție”, a subliniat Nicușor Dan.

În continuare, el a explicat situația UFL: „Această chestiune, cu acest partid cu trei membri, este absolut tehnică, așa cum a fost și când a trebuit să contrasemnez protocolul Alianței Usr-PLUS, a trebuit să găsim un artificiu tehnic ca să rezolvăm problema candidaturii.”

„Dacă niște partide mă susțin ele vin și îmi spun, cum deja mi-au spus, noi te-am susține dar pe buletinul de vot, conform legislației din momentul de față, tu ești independent și trebuie să fii singur, nu putem să adăugăm acolo alianța... Această chestiune tehnică rezolvă această întrebare. (UFL, n.red.) Este un partid abstract, nu are membri, nu are organizații, se alătură partidelor care mă susțin și împreună cu aceste partide pot să apar pe buletinele de vot”, a explicat Nicușor Dan.

„Eu sunt optimist în ceea ce privește candidatura. Am spus de acum un an, atunci era mult mai clar ca o să fie un singur tur. Eu mă pregătesc și pentru un tur și pentru două, programul rămâne același”, a mai spus Dan, precizând că „60% din bucureștenii care votează partide de opoziție vor un candidat unic.”

Nicușor Dan a reluat argumentul său ca stabilirea candidatului, fie în USR-PLUS, fie al unui candidat unic, să se facă prin sondaj.

„Duminică m-am întâlnit cu cetățeni din Piața Râmnicu Sărat, după în Drumul Găzarului, mulți dintre ei mi-au spus că informația că niște partide vor face niște alegeri primare nu vor ajunge la ei”, a spus el.

„Singura metodă prin care putem să vedem ce vor oamenii aceia este sondajul. Alegerile primare sunt alegeri într-o bulă, e un sondaj care nu reflectă structura populației”, a menționat el.

În ceea ce privește o ceartă pe care ar fi avut-o cu USR, el a spus că „a fost un fake news masiv în cursul zilei de ieri”.

„Nu știu de unde a apărut, am avut o întâlnire luni după-amiază cu Biroul Municipal al USR București și cu membri simpli, vreo trei ore, o întâlnire civilizată și cordială, m-am dus cu un plan de măsuri. Deja am început să fac campanie cu candidații USR la primăriile de sector. Am plecat râzând. După am aflat a doua zi, pe surse, că m-am certat”, a spus fostul lider al USR.

Nicușor Dan a spus că a discutat și cu Dacian Cioloș, care i-a spus că susține alegerile primare, deoarece acesta este și un mod de a face publicitate candidaților și programelor lor.

„Decizia pe metoda de desemnare o să o ia organele de conducere ale partidelor într-o ședință comună, când o vor stabili o să vă țin la curent”, a precizat el, amintind că susținerea USR pentru el este „necondiționată”.

Întrebat dacă o vede ca pe o amenințare faptul că PNL ar urma să aibă un candidat propriu la Primăria Capitaei, Nicușor Dan a spus că „oricine ar fi, toate numele vehiculate sunt nume de oameni rezonabili. Important este să existe dezbatere și eu sunt gata să vin la orice dezbatere cu orice candidat al dreptei.”

„Dincolo de dezbatere, foarte important este să ajungem să avem un program comun cu care să putem guverna, pentru că vom avea majoritate în consiliu, majoritatea asta e mai importantă decât numele primarului”, a afirmat Nicușor Dan.