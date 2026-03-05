Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Varșovia, că nu va convoca deocamdată Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, deoarece situația nu reprezintă în acest moment un pericol direct și imediat pentru România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Palatul Prezidențial alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Legat de situația din Orientul Mijlociu, nu am convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării și nu-l vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat, direct pentru România. În schimb, evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează”, a afirmat șeful statului.

Potrivit lui Nicușor Dan, prioritatea autorităților române este repatrierea cetățenilor români aflați în zona afectată de conflict.

„Prioritatea pentru noi este să asigurăm că cetățenii români care au fost prinși de conflict, în regiune, pot să vină acasă”, a spus șeful statului.

El a precizat că aproximativ 5.000 de români care nu sunt rezidenți în statele din regiune se află în contact cu Ministerul Afacerilor Externe.

„Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduși pe cheltuiala statului român. Cei care sunt în alte categorii sunt ajutați să vină, pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta suntem în control”, a mai declarat Nicușor Dan.

Autoritățile române monitorizează evoluția situației de securitate din regiune și mențin coordonarea între instituțiile responsabile pentru protejarea cetățenilor români aflați în zonele afectate de conflict.

Despre situația din Golf, șeful statului a spus că „n-o să plângem Republica Islamică Iran”, nefiind vorba de iranieni, ci de un regim care a sprijinit terorismul în regiune și care și-a terorizat propriul popor mulți ani.

„Ca un comentariu despre situația din Golf, n-o să plângem Republica Islamică Iran, da? Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară și care, din aceste motive, a fost supusă sancțiunilor europene”, a conchis Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu