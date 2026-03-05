Live TV

Video Nicușor Dan: CSAT nu va fi convocat deocamdată din cauza situației din Orientul Mijlociu. Nu există un pericol direct pentru România

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan polonia
Captură foto live Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Varșovia, că nu va convoca deocamdată Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, deoarece situația nu reprezintă în acest moment un pericol direct și imediat pentru România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Palatul Prezidențial alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Legat de situația din Orientul Mijlociu, nu am convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării și nu-l vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat, direct pentru România. În schimb, evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează”, a afirmat șeful statului.

Potrivit lui Nicușor Dan, prioritatea autorităților române este repatrierea cetățenilor români aflați în zona afectată de conflict.

„Prioritatea pentru noi este să asigurăm că cetățenii români care au fost prinși de conflict, în regiune, pot să vină acasă”, a spus șeful statului.

El a precizat că aproximativ 5.000 de români care nu sunt rezidenți în statele din regiune se află în contact cu Ministerul Afacerilor Externe.

„Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduși pe cheltuiala statului român. Cei care sunt în alte categorii sunt ajutați să vină, pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta suntem în control”, a mai declarat Nicușor Dan.

Autoritățile române monitorizează evoluția situației de securitate din regiune și mențin coordonarea între instituțiile responsabile pentru protejarea cetățenilor români aflați în zonele afectate de conflict.

Despre situația din Golf, șeful statului a spus că „n-o să plângem Republica Islamică Iran”, nefiind vorba de iranieni, ci de un regim care a sprijinit terorismul în regiune și care și-a terorizat propriul popor mulți ani.

„Ca un comentariu despre situația din Golf, n-o să plângem Republica Islamică Iran, da? Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară și care, din aceste motive, a fost supusă sancțiunilor europene”, a conchis Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
sanchez
3
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
5
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan sustine un discurs
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind „umbrela nucleară”: România este acoperită
nicusor dan consiliul european 2
Nicușor Dan, despre racheta iraniană doborâtă de apărarea NATO din Turcia: „Suntem absolut protejați”
DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Adjunctul șefului Pentagonului își exprimă scepticismul cu privire la descurajarea nucleară europeană
Nicusor dan si mirabela gradinaru alturi de cuplul prezidential polonez
Nicușor Dan a fost primit de Karol Nawrocki la Varșovia. Discuții despre situația din Orient: „Nu o să plângem Iranul”
polonia
Polonia trimite avioane militare pentru evacuarea celor blocați în Orientul Mijlociu. Persoanele bolanve vor avea prioritate
Recomandările redacţiei
srSXXw-39o14eEbl-ezgif.com-optimize
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. FSB îl...
azer
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost...
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan: Avem creșteri de prețuri la combustibili mult mai mici...
volodimir zelensky la birou
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski...
Ultimele știri
O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război
Dominic Fritz anunţă desfiinţarea a 150 de posturi la Primăria Timișoarei şi a 80 de la Poliţia Locală
Articolul 5 al Tratatului NATO „nu este în discuție” în legătură cu incidentul cu racheta turcă: Rutte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în...
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Crengile tăiate primăvara, motiv de amendă în România. Unde să nu le arunci pentru a evita sancţiuni
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Cine este frumoasa Sarah Pidgeon, actrița care a cucerit o lume întreagă în rolul Carolyn Bessette din „Love...
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Emma Watson, surprinsă în timp ce se săruta cu noul iubit. Cine e miliardarul cu care a fost pozată în...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii