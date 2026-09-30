Franța și Spania salută declaraţiile premierului britanic despre o eventuală revenire a ţării sale în UE: „Welcome back!”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat miercuri, în limba engleză, redeschiderea de către premierul britanic Andy Burnham a dezbaterii despre o eventuală revenire a Regatului Unit în interiorul Uniunii Europene, informează AFP şi Reuters.

„Welcome back! Dacă britanicii vor să revină şi dacă prim-ministrul merge în această direcţie, cred că ar fi o veste foarte bună în egală măsură pentru ţara sa şi pentru europeni”, a spus Macron într-o conferinţă comună, la Madrid, cu premierul spaniol Pedro Sanchez.

„Britanicii, parteneri exigenţi, ne-au fost utili pentru a ne ajuta să simplificăm lucrurile”, a adăugat şeful statului francez.

La rândul său, Pedro Sanchez a afirmat că Spania ar primi „cu braţele deschise” o revenire a Regatului Unit în Uniunea Europeană.

„Brexitul a fost o pierdere enormă, atât pentru populaţia britanică, cât şi pentru ansamblul proiectului european. În consecinţă, dacă Regatul Unit ar lua o decizie în sensul pe care îl evocaţi, atunci este evident că Spania ar saluta-o şi ar deschide braţele către un popor frate”, a răspuns Sanchez unei întrebări referitoare la eventuala revenire a britanicilor în interiorul blocului comunitar.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare opţiuni privind relaţia sa viitoare cu Uniunea Europeană, inclusiv o eventuală revenire în blocul comunitar.

Într-o declaraţie pentru BBC, după ce a afirmat în cadrul conferinţei anuale a Partidului Laburist că Brexitul „a făcut mai mult rău decât bine”, Burnham a spus că Regatul Unit ar trebui să analizeze diverse modele pentru relaţia sa pe termen lung cu Europa şi să decidă care dintre acestea oferă cea mai bună cale de urmat.

Regatul Unit a votat pentru ieşirea din Uniunea Europeană în 2016, punând astfel capăt unei apartenenţe de peste patru decenii şi declanşând ani de frământări politice, în timp ce guvernele succesive de la Londra s-au confruntat cu consecinţele economice şi diplomatice negative ale acelui vot.

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Editor : Sebastian Eduard