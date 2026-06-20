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Nicuşor Dan, despre dosarul lui Ciucu: Ce cunoaştem toţi din dosarul acela este ce comunică DNA şi aşa e normal să fie

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Nicuşor Dan a spus, legat la dosarul de corupţie care îl vizează pe succesorul său la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, că informaţiile pe care toată lumea le cunoaşte sunt cele pe care anchetatorii le-au transmis în spaţiul public. „Bineînţeles că, în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, evident că există nişte probe, pe care nici unul dintre noi nu le cunoaştem azi”, spune şeful statului.

Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, de unde are informaţii potrivit cărora ar exista stenograme în dosarul pe care procurorii DNA l-au deschis pe numele primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Întrebarea a fost adresată în contextul în care vineri, preşedintele a afirmat public că „în sfârşit” în spaţiul public nu mai apar stenograme din dosare.

„Ce am spus ieri - şi ce reafirm azi - este că ce cunoaştem toţi din dosarul acela este ce comunică DNA şi aşa e normal să fie. Dar bineînţeles că, în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, evident că există nişte probe, pe care nici unul dintre noi nu le cunoaştem azi. Asta e normalitatea”, a răspuns şeful statului.

Aflat vineri la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan a comentat cazul primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, vizat de o anchetă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, amintește News.ro.

„Ce vreau să remarc, şi ăsta este un pas înainte, faţă de care, după ce au fost numiţi, am avut o discuţie cu cei trei procurori şefi: în sfârşit, nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile noi făceam justiţia la televizor şi în ziare, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Evident că, în momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, rechizitoriul se duce în instanţă şi orice jurnalist se poate duce să consulte dosarul şi să relateze ce scrie acolo”, a spus şeful statului.

El a mai arătat că ceea ce a constatat, şi a avut câteva cazuri interesante de persoane influente care au fost în aceste două luni de noi procurori şefi, este că „n-au mai existat scurgeri din dosare, în opinia publică".

„Ăsta este un pas înainte. Mai departe, pe exact faptele de acolo, evident că nu o să mă pronunţ", a adăugat Dan.

Editor : M.B.

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