Nicuşor Dan, despre riscul ca România să fie retrogradată la junk: „Ar fi catastrofal pentru noi. O să mă implic personal”

Preşedintele Nicuşor Dan exclude ca ţara noastră să fie retrogradată la junk, precizând că o să se implice personal. Şeful statului a adăugat că a rugat liderii partidelor să fie la dispoziţia evaluatorilor şi s-a declarat optimist că o să evităm degradarea, care ar fi catastrofală pentru noi.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă ar exista riscul ca ţara noastră să fie retrogradată la categoria junk.

„După cum ştiţi, o să vină formatele de evaluare în luna iulie, început de august, octombrie e cel de-al treilea şi, în măsura în care este util, o să mă implic personal”, a afirmat preşedintele.

El a mai afirmat că i-a rugat pe liderii partidelor să fie la dispoziţia evaluatorilor.

„I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziţia evaluatorilor, pentru a le spune ceea ce am spus şi eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă şi care au impact asupra financiarului şi asupra economiei româneşti, lumea este aliniată şi eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală pentru noi”, a mai spus şeful statului.

Editor : A.P.