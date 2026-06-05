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Putin spune că scrisoarea „grosolană” a lui Zelenski îl face mai degrabă să refuze o întâlnire cu acesta

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Vladimir Putin Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, că nu vede în acest moment niciun motiv pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski atât timp cât un acord de pace nu este schiţat. Reacția vine vine după ce acesta din urmă i-a cerut o întâlnire faţă în faţă pentru a încheia războiul, transmit agenţiile AFP, Reuters şi EFE.

„Nu văd interesul unei întâlniri. Aceasta nu ar avea interes decât pentru partea ucraineană, cu scopul de a opri înaintarea forţelor noastre armate”, a spus Putin, vorbind la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg (SPIEF), potrivit Agerpres. 

Trebuie „să lăsăm specialiştii să lucreze, să dezvolte soluţii, iar ulterior putem să ne întâlnim”, a indicat liderul de la Kremlin, care a criticat stilul „grosolan” ales de Zelenski în scrisoarea deschisă publicată joi şi în care acesta din urmă cere un armistiţiu şi negocieri directe pentru a pune capăt războiului, dar în acelaşi timp formulează ameninţări şi caută să evidenţieze pagubele şi pierderile umane suferite de Rusia.

„Această scrisoare conţine unele remarci mai degrabă grosolane. A fost aceasta o cale pentru a crea condiţiile pentru o întâlnire faţă în faţă, ori una de a împiedica o întâlnire faţă în faţă? Cred că este a doua variantă”, a remarcat Putin.

Preşedintele ucrainean îi cere în scrisoare o întâlnire, dar nu la Moscova sau Kiev, ci într-o ţară terţă, precum Elveţia sau o ţară arabă. Primul pas, continuă Zelenski, trebuie să fie un armistiţiu şi un schimb de prizonieri, începând cu civilii şi copiii răpiţi de Rusia.

La finalul scrisorii, Zelenski îl ameninţă pe Putin că, dacă nu pune capăt războiului, va trebui să lupte pentru propria sa existenţă, argumentând că istoria arată că atunci când Rusia oboseşte urmează o schimbare.

Comentatori ruşi văd în această scrisoare un truc de PR (relaţii publice) prin care Zelenski ar urmări mai degrabă să provoace nemulţumire în interiorul Rusiei decât să pună capăt războiului.

„Dacă vedem textul în sine, nu găsim acolo nici cea mai mică urmă de diplomaţie autentică”, a remarcat astfel Rybar, un influent blogger militar rus, cu peste 1,5 milioane de urmăritori, care a descris scrisoarea drept un bluff.

„O parte semnificativă a scrisorii constă în insulte directe, retorică despre războiul vostru fără motiv, ameninţări la adresa cetăţenilor ruşi cu drone deasupra oraşelor voastre” şi afirmaţii despre criză de combustibil şi un presupus nou val de mobilizare în Rusia.

„Luate împreună, toate acestea echivalează cu încă o încercare de a stârni nemulţumire pe plan intern în Rusia”, mai observă bloggerul citat.

Pe de altă parte, Putin a susţinut vineri la forumul economic de la Sankt Petersburg că economia rusă merge bine şi a acuzat în discursul său Occidentul că nu este un partener economic de încredere din cauza îngheţării activelor ruseşti după începerea războiului din Ucraina în 2022 şi a sancţiunilor impuse ţării sale.

„Doresc să subliniez că toate ţările, fără excepţie, inclusiv Rusia, ar putea pierde accesul în orice moment la activele lor legale denominate în dolari sau euro, precum şi la cele plasate în infrastructura financiară şi de plăţi occidentală”, a avertizat el, adăugând că aceste măsuri au avut un impact negativ chiar şi asupra economiei occidentale.

„Sancţiunile şi blocarea (activelor), în esenţă furtul rezervelor internaţionale ale Rusiei, au avut un impact ireversibil asupra cursurilor de schimb ale monedelor globale, dolarul şi euro”, a indicat Putin.

Prin urmare, el a pledat pentru continuarea „dedolarizării” economiei mondiale şi a subliniat că aproape două treimi din exporturile Rusiei sunt plătite în ruble. De asemenea, Putin a susţinut că economia Rusiei are performanţe bune şi că a crescut cu 1,3% în aprilie.

Editor : C.L.B.

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