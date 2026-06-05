Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referindu-se la cifrele din sondaje la un an de mandat, că în societate există o nemulțumire, iar alegerile generează așteptări. Șeful statului a adăugat că evaluarea finală va fi făcută la vot, peste patru ani.

„Tot timpul cetățenii au dreptate când te evaluează. Eu încerc să le explic, prin dumneavoastră, de cele mai multe ori cum văd eu România, administrația, ce am făcut, ce n-am făcut. Evident că este o nemulțumire în societate și alegerile generează așteptări. Nu totdeauna aceste așteptări au un termen potrivit de realizare”, a spus președintele Nicușor Dan, după participarea la Summitul UE - Balcanii de Vest din Tivat, Muntenegru.

Șeful statului a adăugat că evaluarea mandatului său va fi făcută la urne, la finalul celor patru ani.

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Editor : Ana Petrescu