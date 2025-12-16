Nicușor Dan: E greu de înțeles că partidele din Coaliție se atacă între ele și nu spun un cuvințel de opoziție

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă la Helsinki, despre acuzațiile că PSD a încălcat protocolul Coaliției, prin votul de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, că „e greu de înțeles” de ce partidele de guvernare se atacă între ele și nu spun nimic despre opoziție. Cu toate acestea, șeful statului consideră că „pentru moment, această coaliție funcționează”.

Întrebat dacă votul PSD la moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, e un semnal că această coaliție nu mai funcționează. Nicușor Dan a răspuns:

„Avem patru partide care formează o coaliție și toate se atacă între ele și niciuna nu spune un cuvințel de opoziție. Asta pentru mine e foarte greu de înțeles. Dincolo de asta, nu sunt specialist în protocolul coaliției. Nu cred că e util ca un partid să voteze o moțiune împotriva unui membru din aceeași coaliție din care face parte. Însă, de mai multe ori am spus asta, trebuie să separăm declarații de acțiune politică concretă.

Pentru moment, această coaliție funcționează și e bine că funcționează, pentru că dă un semnal și pentru parteneri pe zona de securitate, și pentru parteneri pe zona de economie, că au cu cine să discute în România și că România își asumă lucrurile pe care a stabilit că le va face la un moment dat. Asta este situația pe care nu pot decât să o salut. Evident că în calitate de cetățean mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond, dar una peste alta, mergem înainte”, a declarat șeful statului.

Declarațiile președintelui vin după ce moţiunea simplă împotriva ministrei Mediului a fost adoptată, luni, de plenul Senatului, cu 74 de voturi „pentru”, 43 „împotrivă” şi o abţinere.

Marți, Sorin Grindeanu a apărat votul PSD și a dat asigurări că formațiunea politică va acționa în același mod dacă un alt ministru ar priva oamenii de anumite drepturi și servicii esențiale.

„Haideți să vorbim de acei oameni, de 120.000 de oameni fără apă, pe care nu îi interesează hârtiile și țipetele doamnei ministru din Parlament. Oamenii aceia în continuare sunt fără apă. Noi am transmis cât se poate de transparent deciziile noastre, fără să ne ascundem. Dacă săptămâna viitoare e un alt ministru care va pune în pericol sau va priva de anumite drepturi și de anumite servicii esențiale oameni din România, în același mod vom acționa”, a declarat șeful PSD.

O discuție a avut loc astăzi între Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, la Parlament. Deși susține că PSD a încălcat protocolul Coaliției, liderul UDMR consideră că „nu se rupe coaliția”.

„Dacă citim strict protocolul de coaliţie, acolo scrie: «membrii coaliţiei nu vor semna şi nu vor vota moţiuni simple şi de cenzură». Deci, din acest punct de vedere, da, ceea ce s-a întâmplat ieri în Senat, din punctul meu de vedere, şi vorbesc de coeziunea coaliţiei, a fost o greşeală. Dar mai mult nu pot să vă spun, fiindcă fiecare îşi face strategia. (...) Mâine, în coaliţie, sigur că va fi un subiect, dar vom vedea. Ceea ce pot să vă spun şi aşa ne-am comportat noi de fiecare dată: dacă avem nemulţumiri - şi nemulţumiri apar într-o coaliţie - discuţi în coaliţie, încerci să găseşti o soluţie. Dar dacă stai în coaliţie, nu votezi o moţiune”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

