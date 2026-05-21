Premieră în ultimii 47 de ani: Donald Trump anunță că va discuta direct cu președintele Taiwanului

Donald Trump a declarat, miercuri, că va discuta cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, o mișcare fără precedent pentru un lider american, care ar putea afecta relațiile dintre SUA și China, informează The Guardian.

„Voi vorbi cu el”, le-a spus președintele SUA reporterilor de la Baza Comună Andrews din Maryland, înainte de a se îmbarca în Air Force One, când a fost întrebat despre Lai. „Voi vorbi cu toată lumea... Vom lucra la asta, la problema Taiwanului .”

Răspunzând la comentariile lui Trump, Ministerul de Externe al Taiwanului a declarat că Lai ar fi bucuros să vorbească cu liderul american, potrivit Reuters.

Președinții SUA și Taiwanului nu au mai vorbit direct de când Washingtonul a mutat recunoașterea diplomatică de la Taipei la Beijing în 1979. Cu toate acestea, în calitate de președinte ales la sfârșitul anului 2016, Trump a rupt decenii de precedente diplomatice când a vorbit cu președinta Taiwanului de atunci, Tsai Ing-wen.

Consecințele politice ale acelei convorbiri au determinat guvernul Chinei să depună o plângere la Guvernul SUA, în timp ce echipa de tranziție a lui Trump a minimalizat importanța conversației.

Beijingul nu a renunțat niciodată la folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei guvernate democratic. Acesta a fost indignat de sprijinul militar american de lungă durată acordat Taiwanului, menit să descurajeze acțiunile militare chineze.

Comentariile lui Trump au fost a doua oară într-o săptămână când a spus că intenționează să vorbească cu Lai, risipind speculațiile inițiale conform cărora prima sa mențiune despre acest lucru după întâlnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping, săptămâna trecută, ar fi fost o gafă verbală.

O convorbire între lideri nu fusese încă programată, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Oficialii administrației Trump au notatpreședintele a aprobat vânzarea mai multor arme către Taiwan decât orice alt președinte american, dar a descris și viitoarele vânzări de arme ca fiind „o modalitate foarte bună de negociere”.

Trump a lăudat în repetate rânduri relația sa cu Xi ca fiind „uimitoare”. După vizita de săptămâna trecută la Beijing, liderul de la Washington a declarat că nu a decis dacă va continua cu o vânzare majoră de arme în valoare de până la 14 miliarde de dolari către Taiwan, ceea ce sporește incertitudinea cu privire la sprijinul SUA pentru insulă.

Într-o încercare de a-l presa pe Trump, se pare că Beijingul refuză acum aprobarea unei posibile vizite în China a subsecretarului de politică al Pentagonului, Elbridge Colby, în vară.

Beijingul a semnalat Washingtonului că nu poate aproba călătoria lui Colby până când Trump nu decide cum va proceda cu vânzarea de arme, potrivit Financial Times, care citează persoane familiarizate cu situația.

Orice conversație directă dintre SUA și Taiwan ar înfuria, în mod normal, China, care consideră insula ca pe propriul său teritoriu.

Cu toate acestea, limbajul lui Trump a trimis semnale contradictorii către Taipei. Deși Lai a salutat șansa de a vorbi cu Trump, referirea președintelui SUA la „problema Taiwanului” reflectă formularea Beijingului. Lai, pe care Beijingul îl consideră separatist, a declarat miercuri că, dacă ar avea ocazia să vorbească cu Trump, ar spune că guvernul său este dedicat menținerii status quo-ului peste strâmtoarea Taiwan și că China este cea care subminează pacea prin acumularea masivă de forțe militare în Indo-Pacific.

„Nicio țară nu are dreptul să anexeze Taiwanul. Poporul din Taiwan urmărește un mod de viață democratic și liber, iar democrația și libertatea nu ar trebui considerate o provocare”, a spus Lai.

Conform legislației americane, Washingtonul este obligat să ofere Taiwanului mijloacele de apărare, iar atât legislatorii americani republicani, cât și cei democrați au îndemnat administrația Trump să continue vânzările de arme.

Subliniind importanța strategică a Taiwanului pentru SUA, insula cu o populație de 23 de milioane de locuitori este al patrulea cel mai mare partener comercial al SUA, după China, care are 1,4 miliarde de locuitori. O mare parte din acest comerț se bazează pe exporturile către SUA de semiconductori avansați, care alimentează economia globală.

