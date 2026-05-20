Live TV

Primul val de caniculă din acest an: Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă spre România

Data actualizării: Data publicării:
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Foto. Profimedia
Din articol
Cum alimentează domurile de căldură valurile de caniculă

Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa, în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. România va fi printre țările lovite de acest fenomen.

Acest fenomen de cupolă termic a început deja să se formeze peste Peninsula Iberică. În Spania și Portugalia a ajuns deja un val de aer fierbinte din nordul Africii, care este captat de presiunea crescută, spun specialiștii. Avem de-a face cu un fenomen pe care îl putem compara cu o oală care fierbe peste care punem un capac. Înăuntru, temperatura crește exponențial pe măsură ce pământul se încălzește și acesta eliberează căldură.

Temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32° și se vor menține ridicate timp de mai multe zile.

Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai.

Specialiștii avertizează și asupra unui alt fenomen la care trebuie să avem foarte mare grijă, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de acest fenomen.

Astfel, persoanele vulnerabile, bolnavii cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă.

Cum alimentează domurile de căldură valurile de caniculă

Domul de căldură este un fenomen meteorologic în care un sistem de presiune atmosferică ridicată acţionează ca un „capac” ce blochează aerul cald într-o anumită regiune pentru mai multe zile sau chiar săptămâni.

„Un dom de căldură este o zonă de aer cu presiune ridicată din atmosferă care rămâne blocată deasupra unei regiuni, deoarece dinamica atmosferică din jur împiedică deplasarea acesteia. Funcţionează ca un capac pus peste o oală care fierbe: sistemul de înaltă presiune prinde aerul cald dedesubt, iar acesta se comprimă şi se încălzeşte, formând un «dom». Acest proces amplifică valurile de căldură şi inhibă formarea norilor, permiţând radiaţiei solare să încălzească şi mai intens suprafaţa terestră”, explică climatologul Bogdan Antonescu, lector la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti şi cercetător la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, citat de News.ro.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ilustrație drone război
2
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
3
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
5
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
CGMB a aprobat rețeaua de „adăposturi climatice” în București. Unde se vor putea refugia oamenii pe caniculă și ger
temometru canicula
Cel mai sever val de căldură din ultimii 16 ani în Australia: Temperaturi de aproape 50 de grade, incendiile se extind în zonele rurale
A man washes his head with a garden hose to cool down in a park
Aproape 4 miliarde de oameni se vor înfrunta cu temperaturi din ce în ce mai extreme. Care sunt zonele de foc ale planetei (studiu)
hand holding thermometer and heat weather
Ministra Mediului: „Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. E o combinație riscantă.” Ce arată datele ANM
A man washes his head with a garden hose to cool down in a park
Câți oameni a ucis canicula în Europa în 2024. Populația unui oraș de mici dimensiuni dispare în fiecare vară
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Bolojan îi dă replica lui Grindeanu: Are percepția că, dacă muncești...
traian basescu
Traian Băsescu: „Avem doi iresponsabili. Primul a fost Grindeanu, iar...
dmitri peskov
Reacția Rusiei după ce ministrul lituanian de Externe a sugerat NATO...
tren cfr marfa
„Cronica unui eşec anunţat”. Oana Gheorghiu: „CFR Marfă a depus azi...
Ultimele știri
Ilie Bolojan critică proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești: „Are probleme serioase, am informat ambasada SUA”
Marea Britanie anunţă un acord comercial „istoric” cu statele din Golf. Keir Starmer: „E o victorie uriaşă”
Casa Albă, complex militar. Bază de drone pe acoperiș
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Adevărata poveste a venirii lui Marius Baciu la Steaua. Dezvăluirile omului care l-a adus în Ghencea. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a...
Adevărul
Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac ca să scape de...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
„Curentat” la factura de energie electrică: garsonieră de 12 mp taxată cu 70% din prețul locuinței
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...