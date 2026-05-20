Primul val de caniculă din acest an: Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă spre România

Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa, în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. România va fi printre țările lovite de acest fenomen.

Acest fenomen de cupolă termic a început deja să se formeze peste Peninsula Iberică. În Spania și Portugalia a ajuns deja un val de aer fierbinte din nordul Africii, care este captat de presiunea crescută, spun specialiștii. Avem de-a face cu un fenomen pe care îl putem compara cu o oală care fierbe peste care punem un capac. Înăuntru, temperatura crește exponențial pe măsură ce pământul se încălzește și acesta eliberează căldură.

Temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32° și se vor menține ridicate timp de mai multe zile.

Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai.

Specialiștii avertizează și asupra unui alt fenomen la care trebuie să avem foarte mare grijă, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de acest fenomen.

Astfel, persoanele vulnerabile, bolnavii cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă.

Cum alimentează domurile de căldură valurile de caniculă

Domul de căldură este un fenomen meteorologic în care un sistem de presiune atmosferică ridicată acţionează ca un „capac” ce blochează aerul cald într-o anumită regiune pentru mai multe zile sau chiar săptămâni.

„Un dom de căldură este o zonă de aer cu presiune ridicată din atmosferă care rămâne blocată deasupra unei regiuni, deoarece dinamica atmosferică din jur împiedică deplasarea acesteia. Funcţionează ca un capac pus peste o oală care fierbe: sistemul de înaltă presiune prinde aerul cald dedesubt, iar acesta se comprimă şi se încălzeşte, formând un «dom». Acest proces amplifică valurile de căldură şi inhibă formarea norilor, permiţând radiaţiei solare să încălzească şi mai intens suprafaţa terestră”, explică climatologul Bogdan Antonescu, lector la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti şi cercetător la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, citat de News.ro.

