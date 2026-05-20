Sorin Grindeanu e mulțumit de Nicușor Dan pentru că „a încercat să găsească soluții”: „Pentru mine e o surpriză plăcută”

Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Adevărul, despre şeful statului, Nicuşor Dan, că este o surpriză plăcută, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluţii şi că i-a dat impresia că doreşte o majoritate clară din partide formate din partide pro-occidentale.

Grindeanu a declarat că preşedintele Nicuşor Dan „i-a dat impresia că doreşte să se găsească o soluţie şi o majoritate clară din partide formate din partide pro-occidentale, care să continue lucrurile”.

El a arătat că, înainte ca Nicuşor Dan să fie preşedinte, s-a intersectat cu el de două sau trei ori, în calitatea de ministru al transporturilor şi acesta fiind primar general.

„Eu am apreciat în această perioadă, de fiecare dată, de anul trecut începând, faptul că tot timpul încearcă să găsească soluţii, să mergem înainte, să deblocheze situaţia. Asta e o treabă pe care am apreciat-o. Pentru mine, vizavi de ce aveam ca imagine, înainte, nefiind niciodată în aceeaşi tabără politică, PSD şi Nicuşor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută. Pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluţii, da, este o surpriză plăcută”, a menţionat Grindeanu.

