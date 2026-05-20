Ce cred românii despre medierea lui Nicusor Dan în criza politică: jumătate cred că a vrut să diminueze neînțelegerile (sondaj INSCOP)

Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a, realizat în perioada 11-14 mai 2026, aproape jumătate dintre români cred că, prin poziționările publice din această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici. Studiul mai arată că 42,8% dintre cei chestionați se declară foarte nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan, în timp ce 27,6% se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți. 

„49,2% dintre cei chestionați consideră că, prin poziționările publice din această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici, în timp ce 36,3% cred că a contribuit la amplificarea acestora. Ponderea non-răspunsurilor este de 14,6%.

Sunt de părere că președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici într-un procent mai ridicat decât media: votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din București.

Votanții AUR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural consideră într-o proporție mai mare ca restul populației că președintele a contribuit la amplificarea neînțelegerilor dintre partide”, arată sondajul. 

„27,6% dintre români se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan (4,4% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan drept Președinte al României, iar 23,2% sunt destul de mulțumiți). 27,7% se declară destul de nemulțumiți, iar 42,8% foarte nemulțumiți. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,9%. 

Se declară mulțumiți de activitatea Președintelui într-o proporție mai ridicată decât restul populației: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și din urbanul mare.

Sunt nemulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan într-un procent mai mare decât media: votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural, angajații din sectorul privat”. 

„30,5% dintre respondenți se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de activitatea premierului Ilie Bolojan (dintre aceștia 8% dintre cei chestionați declară că sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Ilie Bolojan drept Prim Ministru al României, în timp ce 17,7% sunt destul de mulțumiți). 20,2% destul de nemulțumiți și 47,7% foarte nemulțumiți. 1,5% nu știu sau nu răspund. 

Sunt mulțumiți de activitatea liderului PNL în fruntea executivului într-un procent mai mare decât media: votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul privat.

Se declară nemulțumiți de activitatea lui Ilie Bolojan într-o proporție mai ridicată decât restul populației: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural”, conform sondajului. 

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Jumătate dintre români cred că prin poziționările publice exprimate în această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și liderii politici, iar o treime cred contrariul și anume că a acționat pentru a amplifica neînțelegerile dintre partide și lideri politici. Votanții AUR sunt cei mai ostili președintelui, în timp ce votanții PSD, PNL și USR apreciză, în ponderi relativ similare, eforturile de mediere ale președintelui. În ceea ce privește activitatea președintelui Nicușor Dan, atrage atenția procentul mai ridicat de alegători PSD (46%), PNL (55%), USR (48%) mulțumiți de activitate sa, respectiv procentul foarte mare de alegători AUR nemulțumiți (95%). Polarizarea este diferită în cazul activității premierului Ilie Bolojan - de care se declară mulțumiți 84% dintre votanții PNL și 78% dintre votanții USR, în timp ce nemulțumiți se declară 91% dintre votanții PSD și 95% dintre votanții AUR”. 

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%. 

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. 

