„Vânătorul de dictatori”, avocatul Reed Brody: „Donald Trump este dictator aspirant și ar trebui judecat de tribunalele internaționale”

Fostul procuror, acum avocatul Reed Brody. Foto: Profimedia

Donald Trump, „dictator aspirant”, ar trebui să fie adus în faţa justiţiei internaţionale pentru războiul din Iran şi pentru sprijinul acordat acţiunilor Israelului, afirmă, într-un interviu acordat AFP, avocatul american Reed Brody, supranumit „vânătorul de dictatori”.

Fost procuror, care a urmărit penal timp de zeci de ani lideri pentru încălcări ale drepturilor omului, Brody califică acţiunea Israelului în Gaza drept „genocid”.

De asemenea, el îi are în vizor pe copreşedinţii ai Nicaragua, Daniel Ortega şi soţia sa, Rosario Murillo, pe care el şi un grup de experţi ai ONU îi acuză de crime împotriva umanităţii.

Reed Brody, fiul unui supravieţuitor al lagărelor naziste, participă în Panama la festivalul literar „Centroamérica Cuenta”, unde şi-a prezentat cartea „To catch a dictator: The pursuit and trial of Hissène Habré”.

Printre victoriile sale în instanţă se numără procesul în urma căruia fostul preşedinte al Ciadului, Hissène Habré, a fost condamnat la închisoare pe viaţă în 2016 pentru crime împotriva umanităţii. De asemenea, el a fost alături de victimele fostului dictator chilian Augusto Pinochet şi ale fostului preşedinte gambian Yahya Jammeh.

Cum este prins un dictator? „Cel mai important este să punem victimele în centrul atenţiei (...) pentru a capta interesul publicului. Apoi, perseverenţă, tenacitate, încăpăţânare (...)... Nu trebuie să renunţăm niciodată”, a spus el. 

Trump ar trebui să fie judecat în faţa instanţelor internaţionale, afirmă Brody. „La fel cum Putin a comis o crimă de agresiune (în Ucraina, n.r.), Trump, prin războiul său împotriva Iranului, este un presupus criminal pentru că a încălcat principiul fundamental al ordinii internaţionale (...), Carta Naţiunilor Unite. Nu se află deasupra dreptului internaţional, nu poate invada o altă ţară doar pentru că aşa are chef, nu poate bombarda nave în Caraibe fără motiv, nici nu poate sancţiona judecători internaţionali ca represalii (...). De asemenea, este vinovat de complicitate la crimele comise de Israel în Gaza”.

Întrebat dacă un guvern îl va aresta pe Trump, Brody a spus: „Călcâiul lui Ahile al justiţiei internaţionale (...) este aplicarea standardelor duble, începând cu Nuremberg, unde au fost judecaţi naziştii (...) şi nu americanii, de exemplu pentru bombardamentul de la Dresda. Sau tribunalul de la Tokyo, unde au fost examinate atrocităţile japoneze, dar nu şi cele de la Hiroshima şi Nagasaki. Instrumentele justiţiei internaţionale au fost folosite aproape exclusiv împotriva inamicilor învinşi sau a adversarilor Occidentului. 

„Sunt evreu, tatăl meu a supravieţuit trei ani în lagărele de muncă (...) dar nu pot suporta ca Israelul, în numele poporului evreu, să le facă palestinienilor ceea ce s-a făcut, de-a lungul istoriei, poporului evreu. Îmi ridic vocea cât pot de tare pentru a denunţa crimele şi genocidul pe care Israelul le-a comis în Gaza”, este opinia sa despre războiul Israelului în Palestina. 

El consideră că cel mai mare dictator actual este Trump. „Întotdeauna încep cu Trump, pentru că pericolul este că încearcă să devină dictator în cea mai importantă ţară din lume. Faptul că există un dictator în China sau în Coreea de Nord, asta îl considerăm deja un lucru de la sine înţeles”.

